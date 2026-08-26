अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU विधायक बोले- 'हमको PM बनने का मन'

मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं. एक बार फिर उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी चर्चा हो रही है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में तंज कसते हुए प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता दी है.

दरअसल बुधवार (26 अगस्त, 2026) को अनंत सिंह जब मीडिया के सामने आए तो उनसे कई सवाल किया गया. पत्रकारों ने पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत हम देखेंगे. इस पर अनंत सिंह ने तंज कसते हुए कहा, "हम कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनने का मन है… के बना देगा?"

निशांत कुमार को अनंत सिंह ने बताया योग्य

उनसे पूछा गया निशांत संभाल लेंगे? इस पर कहा कि हां सबसे अच्छा… मुख्यमंत्री के योग्य हैं इस पर अनंत सिंह ने हां में जवाब दिया. एक सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार के जैसा किसी ने पैदा नहीं लिया और न लेगा."

उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है?

बता दें कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में राजगीर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था. उस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा था कि नीतीश कुमार ने फुर्सत ले ली है. अब बिहार में एक बड़े तबके की मांग है कि विरासत संभालने का दायित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलना चाहिए. कुशवाहा के इसी बयान पर अनंत सिंह ने उक्त प्रतिक्रिया दी है.

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'जिस तरह से मारते हैं नियम ठीक नहीं है'

दूसरी ओर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को अनंत सिंह ने गलत बताया. मीडिया के सवाल के जवाब पर जेडीयू विधायक ने कहा, "मांग पूरी हो या न हो… जिस तरह से मारते हैं वो नियम ठीक नहीं है… मांग सुनकर जो निर्णय लेना है लीजिए लेकिन मारने का नियम किसी को नहीं है."

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