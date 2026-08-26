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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU विधायक बोले- 'हमको PM बनने का मन'

अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU विधायक बोले- 'हमको PM बनने का मन'

जेडीयू के विधायक अनंत सिंह बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उनसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किया गया था. इसी पर जेडीयू विधायक ने तंज कसा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Aug 2026 01:57 PM (IST)
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मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं. एक बार फिर उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी चर्चा हो रही है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में तंज कसते हुए प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता दी है. 

दरअसल बुधवार (26 अगस्त, 2026) को अनंत सिंह जब मीडिया के सामने आए तो उनसे कई सवाल किया गया. पत्रकारों ने पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत हम देखेंगे. इस पर अनंत सिंह ने तंज कसते हुए कहा, "हम कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनने का मन है… के बना देगा?"

निशांत कुमार को अनंत सिंह ने बताया योग्य

उनसे पूछा गया निशांत संभाल लेंगे? इस पर कहा कि हां सबसे अच्छा… मुख्यमंत्री के योग्य हैं इस पर अनंत सिंह ने हां में जवाब दिया. एक सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार के जैसा किसी ने पैदा नहीं लिया और न लेगा."

उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है?

बता दें कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में राजगीर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था. उस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा था कि नीतीश कुमार ने फुर्सत ले ली है. अब बिहार में एक बड़े तबके की मांग है कि विरासत संभालने का दायित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलना चाहिए. कुशवाहा के इसी बयान पर अनंत सिंह ने उक्त प्रतिक्रिया दी है.

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'जिस तरह से मारते हैं नियम ठीक नहीं है'

दूसरी ओर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को अनंत सिंह ने गलत बताया. मीडिया के सवाल के जवाब पर जेडीयू विधायक ने कहा, "मांग पूरी हो या न हो… जिस तरह से मारते हैं वो नियम ठीक नहीं है… मांग सुनकर जो निर्णय लेना है लीजिए लेकिन मारने का नियम किसी को नहीं है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Aug 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
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