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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग की पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, नए चेहरों को मौका, चुनाव पर फोकस!

चिराग की पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, नए चेहरों को मौका, चुनाव पर फोकस!

चिराग पासवान ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है. कहा है कि हर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 26 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार (26 अगस्त, 2026) पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की. आगामी दिनों में जिन आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उन्हें केंद्र में रखते हुए यह कार्यकारिणी गठित की गई है, ताकि संगठन हर राज्य में चुनावी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार रहे.

लोजपा (रामविलास) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए नई सूची जारी कर दी गई है. नई कार्यकारिणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नए और फ्रेश चेहरों को सौंपी गई हैं.

पार्टी ने सुरेंद्र विवेक को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. राजू तिवारी को राष्ट्रीय जेनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक को नियुक्त किया गया है.

(लिस्ट देखने के लिए नीचे क्लिक करें)

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सांसद शांभवी चौधरी को छात्र प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं एमएलसी अशरफ अंसारी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. विधायकों, सांसदों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है. धीरेंद्र कुमार मुन्ना राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं.

चिराग ने जताया कार्यकर्ताओं पर भरोसा

जो सूची जारी हुई है उस अनुसार देखा जाए तो पार्टी नेतृत्व ने उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है जिन्होंने जमीन पर काम किया है. संगठन को मजबूत किया है. कार्यकारिणी में युवाओं और महिलाओं को उनकी समुचित भागीदारी दी गई है.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा है कि यह पद नहीं, जिम्मेदारी है. निर्देश दिया है कि पार्टी के हर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है.

नई सूची को पार्टी के एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा गया है, "आशा है कि आप सभी संगठन को और अधिक मजबूत एवं सशक्त बनाने के साथ-साथ रामविलास पासवान के विचारों और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विजन को जन-जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे."

इससे पहले बीते मंगलवार को पार्टी ने जितेंद्र कुमार गुप्ता को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. वहीं राजीव पासी को मध्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था.

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Published at : 26 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BIHAR NEWS
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