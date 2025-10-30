दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'

पटना से सटे मोकामा में गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को जन सुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की प्रतिक्रिया आई है. अनंत सिंह ने कहा कि हम लोग टाल क्षेत्र में वोट मांग रहे थे. रास्ते में देखे कि एक-आध सौ गाड़ियां खड़ी हैं. हमको लगा कि वो लोग भी वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए तो उसके बाद वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद करने लगे. इसके बाद मैंने अपने लोगों से कहा कि कोई कुछ मत बोलो. 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए. 10 गाड़ी पीछे रह गई तो उसको तोड़ना-फोड़ना शुरू कर दिया गया. इसके बाद ये हुआ है.

अनंत सिंह ने कहा, "सूरजभान सिंह का यही मन था कि किसी तरह लड़ाई-झगड़ा हो जाए तो वोट में कुछ इधर-उधर हो जाएगा. सूरजभान सिंह का ये खेला है. दुलारचंद को रखा था… दिन भर गाली दिलवाना… सबसे पहले दुलारचंद ने ही हाथ छोड़ा था." अनंत सिंह ने कहा कि जो 10 गाड़ी पीछे थी हम लोगों की उसको चूर (तोड़फोड़) दिया. एक गाड़ी में इतनी तोड़फोड़ की गई थी कि वो तो वहीं रह गई.

सूरजभान सिंह पर अनंत सिंह ने क्यों लगाया आरोप?

इस घटना को लेकर पुलिस ने जांच भले शुरू कर दी है लेकिन अनंत सिंह ने खुले तौर पर इस हमले के पीछे सूरजभान सिंह का नाम लिया है. मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है. सूरजभान सिंह की भी गिनती बाहुबलियों में होती रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी रंजिश में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है.

बता दें कि मोकामा से जन सुराज ने पीयूष प्रियदर्शी को उम्मीदवार बनाया है. मृतक दुलारचंद यादव जो थे वो रिश्ते में पीयूष के चाचा लगते थे. दुलारचंद यादव लगातार जन सुराज के लिए वोट मांग रहे थे. इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान घटना हो गई. गोली लगने से उनकी मौत हुई है.

