मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप

चुनावी माहौल में पटना से सटे मोकामा में गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को गोलीबारी हो गई. अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में चली गोली से जन सुराज के एक समर्थक की मौत हो गई. घटना भदौर थाना क्षेत्र की है. मृतक की पहचान दुलारचंद यादव (उम्र 50 साल से अधिक) के रूप में की गई है.

बताया जाता है कि मोकामा से जन सुराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को अपना प्रत्याशी बनाया है. गुरुवार को वो अपने समर्थकों के साथ प्रचार में निकले थे. इस दौरान उनके काफिले पर लाठी-डंडा से हमला कर दिया गया. भीड़ में किसी ने गोली भी चलाई. सिर में गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के पीछे एनडीए (जेडीयू से) प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा है.

हालांकि पुलिस के बयान के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि कैसे पूरी घटना हुई है और क्या कुछ मामला है. घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दुलारचंद यादव रिश्ते में पीयूष के चाचा लगते हैं.

रोते नजर आए जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी

जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ऑन कैमरा अनंत सिंह पर हमला करवाने का आरोप लगाया है. इस घटना के बाद वे रोते नजर आए. कहा जा रहा है कि दुलारचंद यादव क्षेत्र में लगातार जन सुराज के लिए वोट मांग रहे थे.

जेडीयू से अनंत सिंह तो आरजेडी से वीणा देवी मैदान में

बता दें कि मोकामा अनंत सिंह का गढ़ है. उन्हें कोई पार्टी टिकट नहीं भी दे तो वे यहां से निर्दलीय जीतने की क्षमता रखते हैं. इस बार जेडीयू से अनंत सिंह चुनावी मैदान में हैं. उनको टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव ने आरजेडी से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को चुनाव मैदान में उतारा है. यानी दो बाहुबलियों के बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया है. इस बीच इस तरह की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

इस घटना से पहले बीते बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को ही जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की थी. उन्होंने कहा था कि इस बार जनता बाहुबलियों से छुटकारा पाना चाहती है. उन्होंने इस बार मोकामा में अपनी जीत का दावा किया था. इस बीच हत्या की खबर से उन्हें गहरा सदमा लगा है.

