हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोकामा में कैसे हुई दुलारचंद यादव की हत्या? पुलिस ने बताया, रोहिणी आचार्य ने कहा- तांडव शुरू

मोकामा में कैसे हुई दुलारचंद यादव की हत्या? पुलिस ने बताया, रोहिणी आचार्य ने कहा- तांडव शुरू

Mokama Murder: पुलिस का कहना है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है. एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 30 Oct 2025 06:43 PM (IST)
बाहुबली अनंत सिंह के क्षेत्र मोकामा में गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को हुई दुलारचंद यादव की हत्या से सियासत तेज हो गई है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हमला बोला है. उधर इस पूरी घटना पर पुलिस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. बताया गया है कि कैसे पूरी घटना हुई है. जांच शुरू कर दी गई है. 

रोहिणी आचार्य ने इस घटना को लेकर एक्स पोस्ट में लिखा है, "मारने, मरवाने, काटने, कटवाने वालों ने बिहार में कैंप कर हत्या का तांडव शुरू करवा दिया… जंगलराज की मनगढ़ंत कहानी गढ़ने वालों के राक्षसराज की बानगी है ये.."

एफआईआर दर्ज कर की जाएगी कार्रवाई

इस घटना को लेकर बाढ़ के एसडीपीओ अभिषेक सिंह ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है वहां दो पार्टियों का काफिला जा रहा था. इस दौरान किसी बात को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है. एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया है. घटनास्थल पर टीम आकर बारीकी से जांच करेगी. जो भी होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

घटना के कारण को लेकर कहा कि अनुसंधान किया जा रहा है. दुलारचंद यादव हैं जिनकी हत्या की गई है. गोली मारी गई है. फिर गाड़ी चढ़ाने की बात भी कही जा रही है. कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं. इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे. 

किसी के नाम का जिक्र किया गया है? इस सवाल पर एसडीपीओ ने कहा, "देखिए अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. फिर भी प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है. जैसे ही आवेदन मिलता है या फिर हम लोग बयान लेकर हम लोग तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेंगे. चुनाव से भी संबंध है क्या इस पर कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं."

About the author अजीत कुमार, पटना

Published at : 30 Oct 2025 06:36 PM (IST)
Mokama Rohini Acharya BIHAR NEWS Dularchand Yadav
