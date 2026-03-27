हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC से इस्तीफा देने बाद भी अगले 6 महीने तक CM रह सकते हैं नीतीश कुमार, आखिर कैसे?

MLC से इस्तीफा देने बाद भी अगले 6 महीने तक CM रह सकते हैं नीतीश कुमार, आखिर कैसे?

Nitish Kumar News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव जीते थे. नियम के अनुसार 14 दिनों के भीतर यानी 30 मार्च तक MLC पद से उन्हें इस्तीफा देना होगा.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 07:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सीएम नीतीश कुमार को 30 मार्च तक विधान परिषद के सदस्य के तौर पर इस्तीफा देना होगा. 10 अप्रैल से राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल शुरू होगाबतौर राज्यसभा सदस्य भी नीतीश कुमार सीएम रह सकते हैं. संविधान के मुताबिक, राज्य के किसी सदन का सदस्य नहीं रहे बिना भी कोई नेता छह महीने तक सीएम पद पर बना रह सकता है. छह महीने के भीतर उसे राज्य के किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है.

30 मार्च तक नीतीश कुमार को देना होगा इस्तीफा

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान हुआ था और उसके बाद उसी दिन नतीजे घोषित किए गए थे. नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव जीते थे. नियम के अनुसार 14 दिनों के भीतर यानी 30 मार्च तक MLC पद से इस्तीफा देना होगा. राज्यसभा की पांचों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत मिली थी.

चाहें तो सितंबर तक CM रह सकते हैं नीतीश कुमार

इसका अर्थ ये है कि MLC पद से हटने के बाद भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहने में भी कोई तकनीकी समस्या नहीं है. नीतीश कुमार के पास सितंबर 2026 तक का समय है और चाहें तो उस वक्त तक सीएम की कुर्सी पर बने रह सकते हैं. वो ऐसा करेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी. हालांकि, इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए कुछ जेडीयू नेताओं ने संकेत दिया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन को टाला जा सकता है. यानी कि नई सरकार के गठन में देर हो सकती है.

नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा इस पर भी अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. सूत्रों का कहना है कि नए सीएम को चुने जाने की प्रक्रिया में नीतीश कुमार की 'पसंद' का खयाल रखा जाएगा. दिलचस्प है कि समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कई मंच से बिहार के मौजूदा गृहमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े सियासी संकेत दिए. उन्होंने यहां तक कह दिया कि आगे काम यही देखेंगे.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
MLC Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
MLC से इस्तीफा देने बाद भी अगले 6 महीने तक CM रह सकते हैं नीतीश कुमार, आखिर कैसे?
MLC से इस्तीफा देने बाद भी अगले 6 महीने तक CM रह सकते हैं नीतीश कुमार, आखिर कैसे?
बिहार
RJD ने शेयर किया HAM के नेता का गोली चलाते वीडियो, अब आई दानिश रिजवान की प्रतिक्रिया
RJD ने शेयर किया HAM के नेता का गोली चलाते वीडियो, अब आई दानिश रिजवान की प्रतिक्रिया
बिहार
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
बिहार
Petrol Diesel Price: सरकार ने क्यों घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी? कांग्रेस-RJD ने कह दी बड़ी बात
युद्ध के बीच सरकार ने क्यों घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी? कांग्रेस-RJD ने कह दी बड़ी बात
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: इजरायल-अमेरिका का सरेंडर? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Iran Israel War | Trump
Iran US Israel War: ईरान के हमलों से दहला Middle East, हर तरफ आग की चिंगारी | Iran israel War
महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kerala Assembly Election 2026: केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
बिहार
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
बॉलीवुड
जहीर इकबाल संग कैसी चल रही है सोनाक्षी सिन्हा की शादी? सवाल पर झुंझलाए शत्रुघ्न सिन्हा बोले- गैर-कानूनी काम नहीं किया है
जहीर इकबाल संग कैसी चल रही है सोनाक्षी सिन्हा की शादी? सवाल पर झुंझलाए शत्रुघ्न सिन्हा बोले- गैर-कानूनी काम नहीं किया है
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल
इंडिया
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
हेल्थ
Isometric Exercise: क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह कितनी फायदेमंद?
क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह कितनी फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
Delhi rain viral video: दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन
दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget