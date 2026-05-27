JDU को थैली की पार्टी कहने वाले आनंद मोहन का बड़ा बयान, 'जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार…'

जेडीयू को थैली की पार्टी कहने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan) आज (बुधवार) पटना पहुंचे. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दिया है. आनंद मोहन ने अपने पुराने बयानों पर कहा कि मैं जो कहता हूं तौल कर कहता हूं. सोच-समझकर कहता हूं. जो कहता हूं उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं.

उन्होंने आगे कहा, "जो लोग वीडियो को काट कर चला रहे हैं, उससे आप (मीडिया) लोग बचिए." संजय सिंह से जुड़े सवाल पर कहा कि हर भौंकने वाला का जवाब आनंद मोहन नहीं देता है.

'उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री…'

पत्रकारों ने पूछा कि आपके बेटे चेतन आनंद को उप मंत्री का दर्जा मिला है. इस पर कहा, "मैंने पहले भी कहा है… उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री… मंत्री क्या होता है?" पूछा गया कि क्या आप नई पार्टी बनाने वाले हैं? इस पर जवाब में कहा, "वक्त आने दे तुझे बता देंगे ऐ आसमां… हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है…"

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एक सवाल पर आनंद मोहन ने कहा, "जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया वो न जेडीयू छोड़ें… बिहार पिपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जेडीयू बना… जिसको जेडीयू से भागना है वो भागे…"

'22 लोगों को पहले टिकट दिया गया और...'

उनसे पूछा गया कि जेडीयू को कौन समाप्त कर रहा है? इस पर मीडिया से कहा कि आपसे बेहतर कौन जानता है? आप नहीं जानते हैं क्या? सब लोग जानते हैं कि 22 लोगों को पहले टिकट दिया गया और फिर उनको पार्टी का सदस्य बनाया गया.

चेतन आनंद और लवली आनंद का स्टैंड क्या होगा? इस पर कहा, "सब एक ही दिन बता दें… जिनका स्टैंड होगा उनसे पूछिए… इंतजार करिए…" बता दें कि चेतन आनंद जेडीयू से विधायक हैं जबकि लवली आनंद जेडीयू से सांसद हैं. कुछ दिनों पहले ही चेतन आनंद को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाया गया है.

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