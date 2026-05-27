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पूर्व CM पिनाराई विजयन के यहां ED की रेड पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'मोदी सरकार बताए कि…'

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने कहा कि पिनाराई विजयन के आवास पर ED की रेड राजनीतिक दुर्भावना और प्रतिशोध से प्रेरित है. पढ़िए आरजेडी नेता ने और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 May 2026 06:04 PM (IST)
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केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) के आवास पर ईडी (ED) की हुई रेड पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का बड़ा बयान सामने आया है. बुधवार (27 मई, 2026) को तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला किया.

तेजस्वी यादव ने कहा, "केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन जी के आवास पर ED की रेड राजनीतिक दुर्भावना और प्रतिशोध से प्रेरित है. बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हित साधने और क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने के उद्देश्य से करती है."

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार बताए कि विगत 12 वर्षों में अब तक विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं पर मनगढ़ंत फर्जी केस दर्ज कराने, रेड मारने और पूछताछ के लिए बुलाने के बाद कितने विपक्षी नेताओं को BJP में शामिल कराकर, उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर अच्छे पदों से पुरस्कृत किया है? ये सरेआम वीडियो में नोट लेते भ्रष्टाचार के आरोपियों को तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं. याद रखें, अंत में सच्चाई  और न्याय की ही जीत होगी."

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शक्ति यादव बोले- 'विपक्ष की आवाज को…'

इस रेड पर आरजेडी के नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आवास पर ईडी की छापेमारी भाजपा की कायरता, हताशा और राजनीतिक दिवालियेपन का खुला प्रमाण है! केंद्र की सत्ता में बैठे लोग ईडी, सीबीआई और आईटी को भाजपा का 'फ्रंटल विंग' बनाकर क्षेत्रीय दलों और विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहते हैं."

शक्ति यादव ने कहा कि सत्ता का पाखंड देखिए, जो लोग सरेआम कैमरे पर घूस लेते पकड़े जाते हैं, उन्हें बीजेपी अपनी 'वॉशिंग मशीन' में धोकर सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देती है और जो विपक्ष के नेता इनकी तानाशाही के आगे झुकने और बिकने से मना कर देते हैं, उनके घर एजेंसियों के पालतू तोते भेज दिए जाते हैं.

आरजेडी नेता ने आगे कहा, "पूरा देश देख रहा है कि पिछले 12 सालों में भाजपा ने डरा-धमका कर कितने विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया और फिर उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट दिया. कान खोलकर सुन लीजिए, सत्ता के अहंकार और एजेंसियों की इस नंगी गुंडागर्दी के आगे सत्य की आवाज कभी नहीं झुकेगी. जनता इस तानाशाही का हिसाब जरूर करेगी!"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 May 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Pinarayi Vijayan BIHAR NEWS
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