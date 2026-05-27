बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का चयन, इसमें 17 ट्रांसजेंडर

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती (Bihar Police Constable Bharti Result) का फाइनल रिजल्ट बुधवार (27 मई, 2026) को जारी हो गया. कुल 19,838 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. इसमें 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी शामिल हैं. इसके पहले भी बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर की बहाली हो चुकी है.

लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे 13,30,121 अभ्यर्थी

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने विज्ञापन संख्या 01/2025 का फाइनल रिजल्ट जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 17,06,628 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 13,30,121 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे. लिखित परीक्षा के बाद 99,690 अभ्यर्थी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे.

19,838 में BSAP के 2,986 अभ्यर्थियों का चयन

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की बात की जाए तो इसमें कुल 79,932 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसमें 50,477 पुरुष, 29,426 महिलाएं और 29 ट्रांसजेंडर थे. अंतिम चयन सूची में 19,838 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. इसमें बिहार पुलिस के लिए 16,852 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जबकि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) के लिए 2,986 अभ्यर्थियों को चुना गया है.

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ईडब्ल्यूएस कोटे से चुने गए 1,983 अभ्यर्थी

चयनित अभ्यर्थियों में 12,509 पुरुष और 7,312 महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है. 332 प्रशिक्षित गृह रक्षक और 190 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी चयन सूची में जगह मिली है. सामान्य वर्ग की बात करें तो 7,935 अभ्यर्थियों का इस कोटे से चयन हुआ है. वहीं ईडब्ल्यूएस से 1,983 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं.

20 जून से 19 जुलाई तक देना होगा योगदान

पिछड़ा वर्ग से 2,381 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 3,571 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. अनुसूचित जाति के 3,174 और अनुसूचित जनजाति के 199 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. पिछड़ा वर्ग महिला कोटे से 595 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. चयनित अभ्यर्थियों को 20 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच योगदान देना होगा. नियुक्ति से पहले चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच कराई जाएगी.

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