हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का चयन, इसमें 17 ट्रांसजेंडर

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का चयन, इसमें 17 ट्रांसजेंडर

Bihar Police Result: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 13,30,121 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे. इसके बाद 99,690 अभ्यर्थी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे.

By : आर्यन आनंद | Updated at : 27 May 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती (Bihar Police Constable Bharti Result) का फाइनल रिजल्ट बुधवार (27 मई, 2026) को जारी हो गया. कुल 19,838 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. इसमें 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी शामिल हैं. इसके पहले भी बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर की बहाली हो चुकी है.

लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे 13,30,121 अभ्यर्थी

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने विज्ञापन संख्या 01/2025 का फाइनल रिजल्ट जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 17,06,628 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 13,30,121 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे. लिखित परीक्षा के बाद 99,690 अभ्यर्थी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे.

19,838 में BSAP के 2,986 अभ्यर्थियों का चयन

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की बात की जाए तो इसमें कुल 79,932 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसमें 50,477 पुरुष, 29,426 महिलाएं और 29 ट्रांसजेंडर थे. अंतिम चयन सूची में 19,838 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. इसमें बिहार पुलिस के लिए 16,852 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जबकि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) के लिए 2,986 अभ्यर्थियों को चुना गया है.

यह भी पढ़ें- SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया कांग्रेस का बयान, 'हमारे नेता राहुल गांधी…'

ईडब्ल्यूएस कोटे से चुने गए 1,983 अभ्यर्थी

चयनित अभ्यर्थियों में 12,509 पुरुष और 7,312 महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है. 332 प्रशिक्षित गृह रक्षक और 190 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी चयन सूची में जगह मिली है. सामान्य वर्ग की बात करें तो 7,935 अभ्यर्थियों का इस कोटे से चयन हुआ है. वहीं ईडब्ल्यूएस से 1,983 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं.

20 जून से 19 जुलाई तक देना होगा योगदान

पिछड़ा वर्ग से 2,381 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 3,571 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. अनुसूचित जाति के 3,174 और अनुसूचित जनजाति के 199 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. पिछड़ा वर्ग महिला कोटे से 595 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. चयनित अभ्यर्थियों को 20 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच योगदान देना होगा. नियुक्ति से पहले चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'

Published at : 27 May 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Bihar Police Result BIHAR NEWS Bihar Police Constable Bharti Result Bihar Police Result 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का चयन, इसमें 17 ट्रांसजेंडर
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का चयन, इसमें 17 ट्रांसजेंडर
बिहार
बिहार: 46,000 या 20 हजार, TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? शिक्षा मंत्री बोले- 'जुलाई में…'
बिहार: 46,000 या 20 हजार, TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? शिक्षा मंत्री बोले- 'जुलाई में…'
बिहार
JDU के जनता दरबार में निशांत कुमार से मिलने पहुंच गए RJD के विधायक, बोले- 'हम अपने…'
JDU के जनता दरबार में निशांत कुमार से मिलने पहुंच गए RJD के विधायक, बोले- 'हम अपने…'
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
Advertisement

वीडियोज

Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
West Bengal Politics: घुसपैठियों पर CM Suvendu Adhikari का ताबड़तोड़ एक्शन | TMC | Breaking
SIR Validity: SIR पर SC के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल | Election 2026 | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam UCC: विरोध के बीच असम में पास हुआ UCC बिल, विपक्ष ने बताया 'BJP का पॉलिटिकल एजेंडा'
विरोध के बीच असम में पास हुआ UCC बिल, विपक्ष ने बताया 'BJP का पॉलिटिकल एजेंडा'
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
इंडिया
NRC जैसी प्रक्रिया है SIR, दलीलों पर SC की सख्त टिप्पणी- 'EC नहीं तय कर सकता नागरिकता, शक है तो...'
NRC जैसी प्रक्रिया है SIR, दलीलों पर SC की सख्त टिप्पणी- 'EC नहीं तय कर सकता नागरिकता, शक है तो...'
आईपीएल 2026
SRH और RR के एलिमिनेटर मैच में बारिश हुई तो क्या होगा? कौन होगा बाहर और कौन जाएगा क्वालीफायर में
SRH और RR के एलिमिनेटर मैच में बारिश हुई तो क्या होगा? कौन होगा बाहर, जानें पूरा समीकरण
इंडिया
Explained: कल सिद्धारमैया का इस्तीफा और शिवकुमार को कमान! कर्नाटक का नाटक कांग्रेस को कैसे और कमजोर करेगा?
कल सिद्धारमैया का इस्तीफा और शिवकुमार को कमान! कर्नाटक का नाटक कांग्रेस को कैसे और कमजोर करेगा?
एग्रीकल्चर
1 बीघा में होगी 40 हजार से 1 लाख तक की कमाई, अपने खेत में बो दें ये दो फल छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
1 बीघा में होगी 40 हजार से 1 लाख तक की कमाई, अपने खेत में बो दें ये दो फल छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
विश्व
भारत के 3,600 से ज्यादा टैंकों को महाबली बनाएंगे हम', रूसी टैंक डिजाइनर का ऑफर, T-90 भीष्म बनेगा विध्वंसक
भारत के 3,600 से ज्यादा टैंकों को महाबली बनाएंगे हम', रूसी टैंक डिजाइनर का ऑफर, T-90 भीष्म बनेगा विध्वंसक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget