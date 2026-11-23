बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे अवैध रूप से संचालित ईंट-भट्ठों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार, 23 नवंबर को दीदारगंज इलाके में बुलडोजर चलाकर 10 बड़ी चिमनियों को ध्वस्त कर दिया गया. यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई. मौके पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल भी तैनात रहा. पूर्वी सिटी एसपी शैलजा खुद पुलिस टीम के साथ कार्रवाई के दौरान मौजूद रहीं.

प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. गंगा किनारे अतिक्रमण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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गंगा किनारे अवैध ईंट-भट्ठों पर कार्रवाई

पटना में गायघाट से दीदारगंज तक गंगा पथ के किनारे बड़ी संख्या में ईंट-भट्ठे संचालित हो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने इनके खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी. आरोप था कि नियमों को ताक पर रखकर भट्ठों का संचालन किया जा रहा है. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी की.

10 बड़ी चिमनियों को बुलडोजर से गिराया

पूर्वी सिटी एसपी शैलजा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर चिमनियों को ध्वस्त किया जा रहा है. पहले चरण में दमराही घाट से किला घाट के बीच 10 चिमनियों को गिराया गया है. इसके लिए बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद ली गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा.

गंगा पथ के पिलर को खतरे की शिकायत

स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि गंगा पथ के किनारे चल रहे ईंट-भट्ठों से सड़क के पिलर को भी खतरा हो सकता है. भट्ठों के संचालन और निर्माण को लेकर कई तरह की आपत्तियां सामने आई थीं. प्रशासन ने इन शिकायतों और न्यायालय के आदेश के आधार पर कार्रवाई की है.

आगे भी जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन

प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई केवल पहले चरण तक सीमित नहीं रहेगी. गंगा किनारे नियमों के खिलाफ संचालित ईंट-भट्ठों और अवैध ढांचों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी. गायघाट से दीदारगंज तक ऐसे कई भट्ठे प्रशासन के निशाने पर हैं. अधिकारियों के मुताबिक, न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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