बिहार में थैली वाली सियासत! आनंद मोहन के बयान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'NDA के अंदर…'

बिहार में विपक्ष को बैठे-बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है. पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan) ने जेडीयू (JDU) और नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को लेकर जो बयान दिया है उससे प्रदेश में अलग सियासत शुरू हो गई है. आनंद मोहन के बयान के बाद इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने सीधे तौर पर एनडीए सरकार को घेरा है.

'थैली पहुंचाने में पीछे क्यों रह गए?'

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने सोमवार (18 मई, 2026) को बयान जारी करते हुए कहा, "आनंद मोहन जी ने तो नीतीश कुमार जी की सरकार बचाई थी. इनके विधायक पुत्र (चेतन आनंद) ने पलटी मारकर फ्लोर टेस्ट में उनकी (नीतीश सरकार) मदद की थी, लेकिन थैली पहुंचाने में पीछे क्यों रह गए? ये सोचने वाली बात है."

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'एनडीए के अंदर थैली की संस्कृति…'

कांग्रेस नेता ने कहा, "...ये एनडीए के अंदर की थैली संस्कृति का भी परिचायक है कि अब इनके वरिष्ठ नेता जिन्होंने कभी नीतीश जी की सरकार बचाई थी वही आरोप लगा रहे हैं कि थैली पहुंचाए बिना लोग मंत्री नहीं बनते हैं… विभाग नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि बीजेपी के नेतृत्व में जो बिहार की नई सरकार बनी है उसमें केवल पूंजीपतियों को ही मंत्री बनाया जा रहा है… जनहित से कोई सरोकार नहीं है… ये बिहार को भ्रष्टाचार में और कमीशनखोरी में डुबाकर छोड़ेंगे क्योंकि थैली संस्कृति हावी है और आनंद मोहन जैसे सीनियर नेताओं को अलग-थलग रहना पड़ा क्योंकि उनके पास थैली नहीं है…"

आनंद मोहन ने क्या कहा है? (Anand Mohan Statement)

बता दें कि सीतामढ़ी में आनंद मोहन ने यह कहा है कि जिस नेता (नीतीश कुमार) ने जेडीयू को खड़ा किया उसे जिंदा दफना दिया गया है. उनसे जब पूछा गया कि चेतन आनंद को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? इस पर उन्होंने कह दिया, "जेडीयू अब थैली की पार्टी हो गई है..."

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