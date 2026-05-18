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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में थैली वाली सियासत! आनंद मोहन के बयान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'NDA के अंदर…'

बिहार में थैली वाली सियासत! आनंद मोहन के बयान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'NDA के अंदर…'

Bihar Politics: कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन का कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व में जो बिहार की नई सरकार बनी है उसमें केवल पूंजीपतियों को ही मंत्री बनाया जा रहा है. जनहित से कोई सरोकार नहीं है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 May 2026 01:45 PM (IST)
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बिहार में विपक्ष को बैठे-बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है. पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan) ने जेडीयू (JDU) और नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को लेकर जो बयान दिया है उससे प्रदेश में अलग सियासत शुरू हो गई है. आनंद मोहन के बयान के बाद इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने सीधे तौर पर एनडीए सरकार को घेरा है.

'थैली पहुंचाने में पीछे क्यों रह गए?'

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने सोमवार (18 मई, 2026) को बयान जारी करते हुए कहा, "आनंद मोहन जी ने तो नीतीश कुमार जी की सरकार बचाई थी. इनके विधायक पुत्र (चेतन आनंद) ने पलटी मारकर फ्लोर टेस्ट में उनकी (नीतीश सरकार) मदद की थी, लेकिन थैली पहुंचाने में पीछे क्यों रह गए? ये सोचने वाली बात है." 

यह भी पढ़ें- Bihar: 'नीतीश कुमार को जिंदा ही...', JDU पर भड़के बाहुबली नेता आनंद मोहन, बेटे को मंत्री नहीं बनाने से नाराज!

'एनडीए के अंदर थैली की संस्कृति…'

कांग्रेस नेता ने कहा, "...ये एनडीए के अंदर की थैली संस्कृति का भी परिचायक है कि अब इनके वरिष्ठ नेता जिन्होंने कभी नीतीश जी की सरकार बचाई थी वही आरोप लगा रहे हैं कि थैली पहुंचाए बिना लोग मंत्री नहीं बनते हैं… विभाग नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि बीजेपी के नेतृत्व में जो बिहार की नई सरकार बनी है उसमें केवल पूंजीपतियों को ही मंत्री बनाया जा रहा है… जनहित से कोई सरोकार नहीं है… ये बिहार को भ्रष्टाचार में और कमीशनखोरी में डुबाकर छोड़ेंगे क्योंकि थैली संस्कृति हावी है और आनंद मोहन जैसे सीनियर नेताओं को अलग-थलग रहना पड़ा क्योंकि उनके पास थैली नहीं है…" 

आनंद मोहन ने क्या कहा है? (Anand Mohan Statement)

बता दें कि सीतामढ़ी में आनंद मोहन ने यह कहा है कि जिस नेता (नीतीश कुमार) ने जेडीयू को खड़ा किया उसे जिंदा दफना दिया गया है. उनसे जब पूछा गया कि चेतन आनंद को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? इस पर उन्होंने कह दिया, "जेडीयू अब थैली की पार्टी हो गई है..." 

यह भी पढ़ें- आनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 May 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
JDU Anand Mohan Nitish Kumar BIHAR NEWS
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