बिहार में फैजल खान बनाम रोशन आनंद कोचिंग विवाद में पेचीदा मोड़ आ गया है. नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर बवाल मच गया है. प्रिंस की मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. परिवार वालों का दावा है कि वह बिल्कुल ठीक था, उसकी मौत किसी साजिश के तहत हुई है. इसपर अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव का भी बड़ा और हैरान करने वाला बयान आया है.

तेज प्रताप यादव ने प्रिंस की मौत का साजिशकर्ता फैजल खान उर्फ खान सर को बता दिया है. तेज प्रताप ने कहा, "हम तो यह कहेंगे कि यह बहुत दुखद घटना है. इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी. अगर इसमें किसी पर इल्जाम लगाएंगे तो हम खान सर पर लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है."

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'खान सर को जेल जाना चाहिए'

इतना ही नहीं, खान सर पर भड़के हुए तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "जो आदमी अपने ही आदमी को बोलकर खुद पर गोली चलवा ले, वह हत्या क्यों नहीं करवा सकता है? हमें पूरा यकीन और भरोसा है कि खान सर ने ही हत्या करवाई है और उन्हें जेल जाना चाहिए. साथ ही साथ प्रिंस आनंद और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए."

वहीं, रोशन आनंद के पक्ष में अपनी बात रखते हुए JJD प्रमुख ने कहा, "इस परिस्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि रोशन आनंद को परोल पर छोड़ा जाए ताकि वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें. यह हमारा और पूरे जनशक्ति जनता दल का कहना है."

नेपाल में हुई प्रिंस आनंद की मौत

ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद नेपाल गए हुए थे, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. रोशन और प्रिंस के चाचा राजीव कुमार का कहना है कि पटना में हुए गोलीकांड के बाद खान सर फर्जी केस में प्रिंस को फंसाना चाहते थे. इससे बचने के लिए ही प्रिंस नेपाल चले गए थे. घर में किसी को जानकारी नहीं है कि उनकी मौत कब और कैसे हुई, उन्हें खुद सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था. फिलहाल प्रिंस के परिजन नेपाल गए हैं.

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