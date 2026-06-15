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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हमें पूरा यकीन है खान सर ने हत्या कराई है', रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर भड़के तेज प्रताप यादव 

'हमें पूरा यकीन है खान सर ने हत्या कराई है', रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर भड़के तेज प्रताप यादव 

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने हैरान करने वाले बयान दिया है. उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है कि प्रिंस आनंद की मौत में खान सर का हाथ है. उन्होंने खान सर को जेल भेजने की बात कही है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 15 Jun 2026 08:27 AM (IST)
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बिहार में फैजल खान बनाम रोशन आनंद कोचिंग विवाद में पेचीदा मोड़ आ गया है. नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर बवाल मच गया है. प्रिंस की मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. परिवार वालों का दावा है कि वह बिल्कुल ठीक था, उसकी मौत किसी साजिश के तहत हुई है. इसपर अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव का भी बड़ा और हैरान करने वाला बयान आया है.

तेज प्रताप यादव ने प्रिंस की मौत का साजिशकर्ता फैजल खान उर्फ खान सर को बता दिया है. तेज प्रताप ने कहा, "हम तो यह कहेंगे कि यह बहुत दुखद घटना है. इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी. अगर इसमें किसी पर इल्जाम लगाएंगे तो हम खान सर पर लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है."

यह भी पढ़ें: ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत के बाद सहरसा में मातम, परिवार ने क्या कहा?

'खान सर को जेल जाना चाहिए'

इतना ही नहीं, खान सर पर भड़के हुए तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "जो आदमी अपने ही आदमी को बोलकर खुद पर गोली चलवा ले, वह हत्या क्यों नहीं करवा सकता है? हमें पूरा यकीन और भरोसा है कि खान सर ने ही हत्या करवाई है और उन्हें जेल जाना चाहिए. साथ ही साथ प्रिंस आनंद और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए."

वहीं, रोशन आनंद के पक्ष में अपनी बात रखते हुए JJD प्रमुख ने कहा, "इस परिस्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि रोशन आनंद को परोल पर छोड़ा जाए ताकि वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें. यह हमारा और पूरे जनशक्ति जनता दल का कहना है."

नेपाल में हुई प्रिंस आनंद की मौत

ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद नेपाल गए हुए थे, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. रोशन और प्रिंस के चाचा राजीव कुमार का कहना है कि पटना में हुए गोलीकांड के बाद खान सर फर्जी केस में प्रिंस को फंसाना चाहते थे. इससे बचने के लिए ही प्रिंस नेपाल चले गए थे. घर में किसी को जानकारी नहीं है कि उनकी मौत कब और कैसे हुई, उन्हें खुद सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था. फिलहाल प्रिंस के परिजन नेपाल गए हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार: ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 15 Jun 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Khan Sir BIHAR NEWS Gyan Bindu Roshan Anand
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