मुकेश सहनी करेंगे सीटों का ऐलान या छोड़ेंगे महागठबंधन? आज सबकी नजर
एनडीए में सीटों का औपचारिक ऐलान हो गया है. महागठबंधन में इसको लेकर सब कुछ बाकी है. पढ़िए बिहार चुनाव से जुड़ी एक-एक खबरें.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण के नामांकन में दो दिन बचे हैं. महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि आज (गुरुवार) ऐलान हो सकता है. वीआईपी को छोड़कर कांग्रेस, आरजेडी और वामदल अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट रहे हैं.
11:08 AM (IST) • 16 Oct 2025
Bihar Election 2025 Live: मुकेश सहनी 12 बजे करेंगे पीसी
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. पटना के गांधी मैदान स्थित एक होटल में पीसी होगी. इस दौरान देखने वाली बात होगी कि वह अपने हिस्से की सीटों की घोषणा करते हैं या फिर महागठबंधन छोड़ने का ऐलान करते हैं. क्योंकि उन्हें उनके मन के हिसाब से महागठबंधन में सीटें नहीं दी जा रही हैं.
