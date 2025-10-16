मुकेश सहनी करेंगे सीटों का ऐलान या छोड़ेंगे महागठबंधन? आज सबकी नजर

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. पटना के गांधी मैदान स्थित एक होटल में पीसी होगी. इस दौरान देखने वाली बात होगी कि वह अपने हिस्से की सीटों की घोषणा करते हैं या फिर महागठबंधन छोड़ने का ऐलान करते हैं. क्योंकि उन्हें उनके मन के हिसाब से महागठबंधन में सीटें नहीं दी जा रही हैं.