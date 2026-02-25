बिहार और बंगाल से ये हिस्सा काटकर बन सकता है नया राज्य! जानें क्यों शुरू हुई ये चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (बुधवार) बिहार आ रहे हैं. यह उनका तीन दिवसीय दौरा है. इस दौरान वे सीमांचल के इलाके में रहेंगे. सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा उपायों, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. घुसपैठ पर भी विस्तृत चर्चा होगी. इस बीच अमित शाह के बिहार दौरे पर आरजेडी की ओर से बहुत बड़ा दावा किया गया है.

आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू का कहना है कि सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है. इसी पर फैसला करने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं. इससे ममता बनर्जी और हमारा एक बड़ा बोट बैंक कट जाएगा.

बंगाल चुनाव में लाभ लेना मकसद: आरजेडी

आरजेडी विधायक ने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाकर बंगाल चुनाव में लाभ लेने के लिए बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत करने वाली है. घुसपैठ को मुद्दा बनाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा.

बीजेपी ने आरजेडी पर किया पलटवार

आरजेडी की ओर से किए गए दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या सीमांचल की घुसपैठ है. उन्होंने साफ संकेत दिया कि नया राज्य बनाया जा सकता है. मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सीमा सुरक्षा और घुसपैठ को खत्म करने के लिए अमित शाह को जो भी फैसला लेना होगा लेंगे, चाहे केंद्र शासित प्रदेशों ही क्यों न बनाया जाए. अमित शाह का नाम सुनकर ही आरजेडी घबरा जाती है.

बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है. सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने कहा था कि हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से निकाल दिया जाएगा.

दूसरी ओऱ गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है. सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है. पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव हैं. अधिकारियों को विकास योजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं.

