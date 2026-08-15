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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कौन दिमागी तौर पर नक्सली है, ये...', PM मोदी के बयान पर बोले तेज प्रताप यादव

'कौन दिमागी तौर पर नक्सली है, ये...', PM मोदी के बयान पर बोले तेज प्रताप यादव

Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस पर तेज प्रताप यादव ने पटना में तिरंगा फहराया. पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा- कौन दिमागी तौर पर नक्सली है, ये PM ही बताएं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Aug 2026 05:26 PM (IST)
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80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर शहीदों के बलिदान को याद किया. वहीं पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देतु हुए उन्होंने कहा कि किसे पहचानने की जरूरत है और कौन दिमागी तौर पर नक्सली है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं.

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 15 अगस्त 2026 को 42, हार्डिंग रोड, पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. इस गरिमामय कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

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उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज की शान, देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया गया. साथ ही सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव के संकल्प को और मजबूत करने की बात कही.

स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दी बधाई

तेज प्रताप यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर वह देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं. उन्होंने कहा कि जन शक्ति जनता दल की ओर से सभी लोगों को आजादी के इस पर्व की बधाई दी जाती है. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को नमन करते हुए कहा कि देश की आजादी लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है. सभी को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए.

पीएम मोदी के बयान पर तेज प्रताप का पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसे पहचानने की जरूरत है और कौन दिमागी तौर पर नक्सली है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही हों. तेज प्रताप के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

बता दें कि पीएम ने मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में हथियारों के बल पर हिंसा करने वाले नक्सलियों के बजाय वैचारिक और माओवादी सोच रखने वाले लोगों को 'दिमागी नक्सल' (इंटेलेक्चुअल/मेंटल माओलिस्ट) कहा है.

सामाजिक न्याय और बदलाव का दिया संदेश

तेज प्रताप यादव ने अपने संदेश में सामाजिक न्याय और जनता के अधिकारों को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और समाज में समानता स्थापित करने का आह्वान किया. कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया.

बिहार की राजनीति में तेज प्रताप की सक्रियता

जन शक्ति जनता दल के गठन के बाद तेज प्रताप यादव लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के जरिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संदेश देने के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया. तेज प्रताप के बयान को बिहार की आगामी राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 15 Aug 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS Independence Day 2026
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