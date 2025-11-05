महिला क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर रन और विकेट तक सीमित नही रहा, है. ग्लैमर और कमाई के मामले में भी यह खेल नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है. आज महिला क्रिकेटर भी करोड़ों में खेल रही हैं, और ब्रांड एंडोर्समेंट से लेकर लीग्स तक, उनकी कमाई ने सबको हैरान किया है. हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी का नाम है.

एलिस पैरी - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पैरी सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल में भी इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं. मैदान पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें विज्ञापन जगत का भी स्टार बना दिया है. पैरी की कुल संपत्ति 13.5 मिलियन डॉलर (करीब 113.4 करोड़ रुपये) आंकी गई है. ब्रांड डील्स, बिग बैश लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट से वह मोटी कमाई करती हैं.

मेग लैनिंग - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग नेट वर्थ के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. उनकी कुल संपत्ति 8.5 मिलियन डॉलर (करीब 71.4 करोड़ रुपये) है. उनके करियर में सात वर्ल्ड कप जीत और कई व्यक्तिगत उपलब्धियां रही हैं. लैनिंग आज भी कई इंटरनेशनल ब्रांड्स से जुड़ी हैं.

मिताली राज - भारत

तीसरे स्थान पर भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज हैं, जो भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर भी हैं. उनकी कुल नेट वर्थ 5.2 मिलियन डॉलर (करीब 43.68 करोड़ रुपये) है. मिताली ने न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट को ऊंचाई दी बल्कि महिलाओं के खेल में आर्थिक बदलाव की भी राह खोली.

स्मृति मंधाना - भारत

भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना चौथे स्थान पर हैं. उनकी कुल संपत्ति 4 मिलियन डॉलर (करीब 33.6 करोड़ रुपये) है. IPL में महिला प्रीमियर लीग (WPL) की सबसे महंगी खिलाड़ियों में शामिल मंधाना ब्रांड्स की पहली पसंद हैं. उनकी कमाई तेजी से बढ़ रही है.

हरमनप्रीत कौर - भारत

भारतीय टीम की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं. उनकी नेट वर्थ 2.9 मिलियन डॉलर (करीब 24.36 करोड़ रुपये) है. हाल ही में वर्ल्ड कप 2025 जीत के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू में बड़ा इजाफा हुआ है.