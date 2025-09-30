हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWomen’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे

Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे

ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से भारत में होने जा रहा है. इस बार प्राइज मनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. विजेता टीम को पुरुष वर्ल्ड कप और आईपीएल विजेता से भी ज्यादा प्राइज मनी मिलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Sep 2025 07:45 AM (IST)
Preferred Sources

Women’s World Cup 2025: एशिया कप 2025 के समापन के ठीक एक दिन बाद महिला क्रिकेट में इतिहास रचने जा रहा है. 30 सितंबर से भारत में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज होगा. यह टूर्नामेंट 13वां एडिशन है और खास इसलिए है क्योंकि इस बार प्राइज मनी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है. इतना ही नहीं, महिला वर्ल्ड कप की प्राइज मनी अब पुरुषों के वर्ल्ड कप और आईपीएल से भी ज्यादा हो गई है.

प्राइज मनी में 300% इजाफा

आईसीसी ने घोषणा की है कि इस बार महिला वनडे वर्ल्ड कप की कुल प्राइज मनी 13.88 मिलियन डॉलर (करीब 123 करोड़ रुपये) होगी. यह पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में लगभग 300 प्रतिशत ज्यादा है. चैंपियन बनने वाली टीम को 4.48 मिलियन डॉलर यानी लगभग 40 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि फाइनल में रनरअप टीम को भी करीब 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

सेमीफाइनल और लीग स्टेज टीमों को भी फायदा

इस बार सिर्फ विजेता ही नहीं, बल्कि सभी टीमों को प्राइज मनी मिलेगी. सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली चारों टीमों को 10-10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. वहीं जो टीमें ग्रुप स्टेज में कोई भी मैच नहीं जीत पातीं, उन्हें भी कम से कम 2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे. इससे साफ है कि इस बार कोई भी टीम इस टूर्नामेंट से खाली हाथ नहीं लौटेगी.

34 दिन, 31 मैच, 8 टीमें

महिला वर्ल्ड कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट 34 दिनों तक चलेगा और इसमें 31 मैच खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को होगा. ज्यादातर मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे. भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं.

कौन-कौन सी टीमें होंगी शामिल?

भारत ने मेजबान होने के नाते सीधे क्वालीफाई किया है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका ने महिला चैंपियनशिप रैंकिंग के आधार पर जगह बनाई है. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने लाहौर में हुए क्वालीफायर टूर्नामेंट के जरिए वर्ल्ड कप का टिकट हासिल किया.

भारत की उम्मीदें और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

ऑस्ट्रेलिया अब तक 7 बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है और मौजूदा चैंपियन भी है. दूसरी ओर, भारत अभी भी अपने पहले खिताब की तलाश में है. घरेलू सरजमीं पर खेलते हुए भारतीय महिला टीम के पास यह सुनहरा मौका होगा कि वो ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दे. 

Published at : 30 Sep 2025 07:45 AM (IST)
Tags :
ICC Women''s World Cup 2025 CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: एशिया कप में फील्डिंग में चमके ये 5 खिलाड़ी, भारत के 2 सितारे भी लिस्ट में शामिल, किसने पकड़े सबसे ज्यादा कैच
एशिया कप में फील्डिंग में चमके ये 5 खिलाड़ी, भारत के 2 सितारे भी लिस्ट में शामिल, किसने पकड़े सबसे ज्यादा कैच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking Day 1:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: एशिया कप में फील्डिंग में चमके ये 5 खिलाड़ी, भारत के 2 सितारे भी लिस्ट में शामिल, किसने पकड़े सबसे ज्यादा कैच
एशिया कप में फील्डिंग में चमके ये 5 खिलाड़ी, भारत के 2 सितारे भी लिस्ट में शामिल, किसने पकड़े सबसे ज्यादा कैच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking Day 1:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
एग्रीकल्चर
घर में कैसे लगा सकते हैं अमरूद का पौधा? यहां जान लें बेहद आसान तरीका
घर में कैसे लगा सकते हैं अमरूद का पौधा? यहां जान लें बेहद आसान तरीका
जनरल नॉलेज
City With 21 Names: उत्तर प्रदेश के इस शहर का नाम बदल चुका है 21 बार, 99% लोगों को नहीं पता होगा इसका नाम
उत्तर प्रदेश के इस शहर का नाम बदल चुका है 21 बार, 99% लोगों को नहीं पता होगा इसका नाम
ट्रेंडिंग
जब गणेश जी को माला चढ़ाने पहुंचा हाथी! वीडियो देख नतमस्तक हो गए भक्त, बोले- साक्षात भगवान पधारे
जब गणेश जी को माला चढ़ाने पहुंचा हाथी! वीडियो देख नतमस्तक हो गए भक्त, बोले- साक्षात भगवान पधारे
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget