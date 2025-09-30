Women’s World Cup 2025: एशिया कप 2025 के समापन के ठीक एक दिन बाद महिला क्रिकेट में इतिहास रचने जा रहा है. 30 सितंबर से भारत में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज होगा. यह टूर्नामेंट 13वां एडिशन है और खास इसलिए है क्योंकि इस बार प्राइज मनी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है. इतना ही नहीं, महिला वर्ल्ड कप की प्राइज मनी अब पुरुषों के वर्ल्ड कप और आईपीएल से भी ज्यादा हो गई है.

प्राइज मनी में 300% इजाफा

आईसीसी ने घोषणा की है कि इस बार महिला वनडे वर्ल्ड कप की कुल प्राइज मनी 13.88 मिलियन डॉलर (करीब 123 करोड़ रुपये) होगी. यह पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में लगभग 300 प्रतिशत ज्यादा है. चैंपियन बनने वाली टीम को 4.48 मिलियन डॉलर यानी लगभग 40 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि फाइनल में रनरअप टीम को भी करीब 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

सेमीफाइनल और लीग स्टेज टीमों को भी फायदा

इस बार सिर्फ विजेता ही नहीं, बल्कि सभी टीमों को प्राइज मनी मिलेगी. सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली चारों टीमों को 10-10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. वहीं जो टीमें ग्रुप स्टेज में कोई भी मैच नहीं जीत पातीं, उन्हें भी कम से कम 2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे. इससे साफ है कि इस बार कोई भी टीम इस टूर्नामेंट से खाली हाथ नहीं लौटेगी.

34 दिन, 31 मैच, 8 टीमें

महिला वर्ल्ड कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट 34 दिनों तक चलेगा और इसमें 31 मैच खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को होगा. ज्यादातर मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे. भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं.

कौन-कौन सी टीमें होंगी शामिल?

भारत ने मेजबान होने के नाते सीधे क्वालीफाई किया है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका ने महिला चैंपियनशिप रैंकिंग के आधार पर जगह बनाई है. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने लाहौर में हुए क्वालीफायर टूर्नामेंट के जरिए वर्ल्ड कप का टिकट हासिल किया.

भारत की उम्मीदें और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

ऑस्ट्रेलिया अब तक 7 बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है और मौजूदा चैंपियन भी है. दूसरी ओर, भारत अभी भी अपने पहले खिताब की तलाश में है. घरेलू सरजमीं पर खेलते हुए भारतीय महिला टीम के पास यह सुनहरा मौका होगा कि वो ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दे.