टीम इंडिया की ये सीरीज होगी रद्द? तीनों टी20 मैचों पर मंडराया संकट

भारत जिस भी देश में किसी भी टीम के खिलाफ सीरीज खेलने जाता है, उससे मेजबान क्रिकेट बोर्ड को आर्थिक और व्यावसायिक रूप से बड़ा फायदा होता है. हालांकि अब टीम इंडिया की एक अहम सीरीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरी टी20 सीरीज रद्द भी हो सकती है. भारत और श्रीलंका के बीच अगस्त में दो टेस्ट और तीन टी20 मैचों की सीरीज प्रस्तावित है, लेकिन अब इस दौरे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. खबर है कि दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज का आयोजन नहीं हो पाएगा.

भारतीय टीम को अगस्त में श्रीलंका दौरे पर जाना है, जहां उसे पहले दो टेस्ट मैच और फिर तीन टी20 मुकाबले खेलने हैं. हालांकि अब इस टी20 सीरीज को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली टी20 सीरीज रद्द हो सकती है. इस मसले पर बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल इसके आयोजन की संभावना बेहद कम मानी जा रही है.

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गौरतलब है कि टीम इंडिया का शेड्यूल लगातार व्यस्त रहने वाला है. जुलाई में भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है और इसके बाद अगस्त में श्रीलंका दौरे पर जाना है, जहां विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत दो टेस्ट मुकाबले भी खेले जाएंगे.

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दरअसल, पिछले साल श्रीलंका में आए भीषण दितवाह तूफान ने भारी तबाही मचाई थी. इसके बाद बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने योजना बनाई थी कि टी20 सीरीज से होने वाली कमाई को प्रभावित लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टी20 सीरीज का आयोजन होना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है.