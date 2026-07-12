कोच गंभीर पर कब गिरेगी गाज, कब नींद से जागेगी BCCI? क्या अगरकर से भी पूछा जाएगा सवाल

इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा. इस तरह से 5 मैच की इस सीरीज में टीम इंडिया का 4-0 से सफाया हो गया. इंग्लिश टीम से हारने के बाद टीम इंडिया ने T20 रैंकिंग में अपनी बादशाहत भी गंवा दी. अब सवाल ये है कि आयरलैंड और इंग्लैंड में एक भी मैच ना जीत पाने के बाद क्या BCCI हेड कोच गंभीर पर एक्शन लेगी? और क्या चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से सवाल किया जाएगा कि आखिर वर्ल्ड चैंपियन टीम में कप्तान बदलने की क्या जरूरत थी.

जिस टीम ने कुछ महीने पहले वर्ल्ड कप का खिताब जीता था वो आयरलैंड और इंग्लैंड में आकर जमींदोज कैसे हो गई? जब पहले से ही पता था कि ब्रिटेन में कंडीशन अलग होगीं तो फिर कोच गंभीर ने समय से पहले तैयारी क्यों नहीं की. एक नए कप्तान के साथ पहले से टीम को एकजुट क्यों नहीं किया गया?

कोच गंभीर अक्सर प्रेस कांफ्रेंस में हारने के बाद कहते हैं कि ट्रांजीशन चल रहा है लेकिन कोई उनसे ये पूछे की वर्ल्ड कप के ज्यादातर खिलाड़ी तो खेल रहे है तो अब कौन से ट्रांजीशन की वो दुहाई दे रहे है. जब से गंभीर कोच की भूमिका में आए हैं तब से भारत ने वो सारे शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जो टीम इंडिया के आसपास भी नहीं थे.

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गंभीर की कोचिंग में न्यूज़ीलैंड ने टीम इंडिया का भारत में आकर टेस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया कर दिया. दक्षिण अफ़्रीका ने हमें हमारे ही घर में 2-0 से रौंद दिया. हम श्रीलंका में 2-0 से वनडे सीरीज हार गए. आयरलैंड ने टीम इंडिया को 2-0 से धो दिया और अब इंग्लैंड ने 4-0 से पस्त्त कर दिया. मतलब गंभीर की कोचिंग में हमारी हालत ऐसी है हो गई है टीम हारना शुरू कर दे तो फिर उठने का नाम नहीं लेती.

ऑस्ट्रेलिया में भी पर्थ टेस्ट जीतने के बाद भारत ने 3 टेस्ट गंवाए और सीरीज हाथ से निकल गई. सबसे बड़ी बात ये है कि गौतम गंभीर कभी अपनी गलती नहीं मानते और हमेशा बहाने बनाने लग जाते हैं. सोशल मीडिया पर भी फैन्स लिखने लगे है कि पता नहीं कोच की बोर्ड में क्या सेटिंग है जो बड़े-बड़े खिलाड़ियों को नाप दिया जाता है लेकिन गंभीर को खरोंच तक नहीं आती. अब सवाल ये है कि क्या आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम इंडिया की लंका लगाने के बाद भी कोच साहब से सवाल किया जाएगा या आने वाले जिम्बाब्वे दौरे की दुहाई देकर चीजें सामान्य कर दी जाएंगी.

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