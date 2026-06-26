आयरलैंड के 6 नामी क्रिकेटर हैं चोटिल, भारत के खिलाफ पहले टी20 में उतरेगी ये साधारण टीम

आज भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला है. बेलफास्ट में होने वाले इस मैच में आयरलैंड जीतकर इतिहास रचना चाहेगी, हालांकि मेजबान जानते हैं कि ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. लेकिन इस बड़े उलटफेर का सपना देख रही आयरलैंड क्रिकेट टीम को तब बड़ा झटका लगा, जब 1 या 2 नहीं बल्कि उनके 6 स्टार खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए. आज मेजबान देश को एक साधारण टीम के साथ उतरना पड़ेगा, देखें संभावित एकादश.

आयरलैंड के ये 6 खिलाड़ी चोटिल

आयरलैंड क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक पॉल स्टर्लिंग इस स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं, वह टॉर्न काफ मसल में इंजरी के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. उन्होंने 163 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, ऐसे दिग्गज के बिना खेलना आयरलैंड के लिए एक चुनौती होगा. 77 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके जोश लिटिल स्ट्रेस फ्रेक्चर के कारण नहीं खेल रहे, वह रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

इन दो दिग्गजों के साथ मार्क एडायर (रेक्टस मसल टियर), कर्टिस कैम्फर (हाथ में फ्रेक्चर), बैरी मैकार्थी (कंप्लीट ACL टियर), जॉर्डन नील (कंधे और पैर में चोट) भी रिकवरी कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

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आयरलैंड की संभावित प्लेइंग 11

टिम टेक्टर, रॉस एडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), गैरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कैलिट्ज़, मैथ्यू हम्फ्रीज, रूबेन विल्सन, गैविन होए.

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आयरलैंड टी20 स्क्वॉड

लोरकन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, बेंजामिन कैलिट्ज, टिम टेक्टर, रॉस एडायर, मैथ्यू हम्फ्रीज, गोविन होए, लियाम मैकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मैथ्यू होलार्ड.

India vs Ireland 1st T20 लाइव प्रसारण डिटेल

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 भारतीय समयनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.