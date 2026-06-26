हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटInd Vs IRE: आयरलैंड के 6 नामी क्रिकेटर हैं चोटिल, भारत के खिलाफ पहले टी20 में उतरेगी ये साधारण टीम

Ind Vs IRE: आयरलैंड के 6 नामी क्रिकेटर हैं चोटिल, भारत के खिलाफ पहले टी20 में उतरेगी ये साधारण टीम

Ireland Playing 11 vs India: आज भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में पहला टी20 खेला जाएगा. मेजबान आयरलैंड के सामने एक बड़ी मुश्किल है, उनके 6 बड़े खिलाड़ी चोटिल हैं जो नहीं खेल पाएंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jun 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

आज भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला है. बेलफास्ट में होने वाले इस मैच में आयरलैंड जीतकर इतिहास रचना चाहेगी, हालांकि मेजबान जानते हैं कि ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. लेकिन इस बड़े उलटफेर का सपना देख रही आयरलैंड क्रिकेट टीम को तब बड़ा झटका लगा, जब 1 या 2 नहीं बल्कि उनके 6 स्टार खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए. आज मेजबान देश को एक साधारण टीम के साथ उतरना पड़ेगा, देखें संभावित एकादश.

आयरलैंड के ये 6 खिलाड़ी चोटिल

आयरलैंड क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक पॉल स्टर्लिंग इस स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं, वह टॉर्न काफ मसल में इंजरी के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. उन्होंने 163 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, ऐसे दिग्गज के बिना खेलना आयरलैंड के लिए एक चुनौती होगा. 77 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके जोश लिटिल स्ट्रेस फ्रेक्चर के कारण नहीं खेल रहे, वह रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

इन दो दिग्गजों के साथ मार्क एडायर (रेक्टस मसल टियर), कर्टिस कैम्फर (हाथ में फ्रेक्चर), बैरी मैकार्थी (कंप्लीट ACL टियर), जॉर्डन नील (कंधे और पैर में चोट) भी रिकवरी कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

यह भी पढ़ें- क्या आज आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच के बयान से बढ़ा सस्पेंस 

आयरलैंड की संभावित प्लेइंग 11

टिम टेक्टर, रॉस एडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), गैरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कैलिट्ज़, मैथ्यू हम्फ्रीज, रूबेन विल्सन, गैविन होए.

यह भी पढ़ें- बारिश से रद्द होगा भारत और आयरलैंड का पहला टी20? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

आयरलैंड टी20 स्क्वॉड

लोरकन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, बेंजामिन कैलिट्ज, टिम टेक्टर, रॉस एडायर, मैथ्यू हम्फ्रीज, गोविन होए, लियाम मैकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मैथ्यू होलार्ड.

India vs Ireland 1st T20 लाइव प्रसारण डिटेल

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 भारतीय समयनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Ireland Cricket Team Paul Stirling Josh Little IND Vs IRE 1st T20 India Vs Ireland 1st T20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Ind Vs IRE: आयरलैंड के 6 नामी क्रिकेटर हैं चोटिल, भारत के खिलाफ पहले टी20 में उतरेगी ये साधारण टीम
आयरलैंड के 6 नामी क्रिकेटर हैं चोटिल, भारत के खिलाफ पहले टी20 में उतरेगी ये साधारण टीम
क्रिकेट
NZ Vs ENG Test Match 2026: टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे के बीच तूफानी साझेदारी, न्यूजीलैंड ने 361 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया
टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे के बीच तूफानी साझेदारी, न्यूजीलैंड ने 361 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया
क्रिकेट
IND-W VS BAN-W: शेफाली वर्मा टीम इंडिया की जीत के बाद भी क्यों हैं निराश, कहा- 'काश मैं...'
शेफाली वर्मा टीम इंडिया की जीत के बाद भी क्यों हैं निराश, कहा- 'काश मैं...'
क्रिकेट
IND Vs IRE: पहले टी20 में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, डेब्यू करते ही बना सकते हैं ये 6 बड़े रिकॉर्ड
पहले टी20 में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, डेब्यू करते ही बना सकते हैं ये 6 बड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
झारखंड
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज! 22 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी
यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज! 22 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी
क्रिकेट
IND Vs IRE: पहले टी20 में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, डेब्यू करते ही बना सकते हैं ये 6 बड़े रिकॉर्ड
पहले टी20 में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, डेब्यू करते ही बना सकते हैं ये 6 बड़े रिकॉर्ड
रीजनल सिनेमा
Ghabadkund BO Collection Day 6: मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 6 दिन में वसूला 61 फीसदी बजट, बनी छठी सबसे बड़ी मराठी फिल्म
मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 6 दिन में वसूला 61 फीसदी बजट, बनी छठी सबसे बड़ी मराठी फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
जनरल नॉलेज
Bangle History: महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां पहनना कब से किया शुरू, जानें क्या है इसका इतिहास?
महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां पहनना कब से किया शुरू, जानें क्या है इसका इतिहास?
टेक्नोलॉजी
रिफर्बिश्ड फोन लेना का बना रहे हैं मन? खरीदने से पहले जान लें ये 4 बड़े नुकसान
रिफर्बिश्ड फोन लेना का बना रहे हैं मन? खरीदने से पहले जान लें ये 4 बड़े नुकसान
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget