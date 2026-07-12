ICC टी20 टीम रैंकिंग में क्या हुए फेरबदल? अब इंग्लैंड नंबर-1; देखें टॉप-10 में कौन किस स्थान पर

भारत से 4 साल बाद टी20 रैंकिंग का ताज छिन गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ बुरी तरह सीरीज हारने पर टीम इंडिया पहले से दूसरे स्थान पर चली गई है. टीम इंडिया से 4-0 से सीरीज जीतने पर इंग्लैंड को टी20 रैंकिंग (ICC T20 Team Rankings) में जबरदस्त फायदा मिला है.

ओलंपिक की दृष्टि से देखें तो दुनियाभर की टीमों में टी20 रैंकिंग में बढ़िया पोजीशन पर बने रहने की होड़ है. दरअसल 31 दिसंबर 2026 के दिन एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ओशिनिया माहद्वीपों में जो भी टी20 रैंकिंग की टॉप टीम होगी, उसे ओलंपिक का टिकट मिलेगा. इसलिए टीम इस फिराक में हैं, कि कम से कम साल के अंत तक अपने-अपने माहद्वीप में टॉप रैंक वाली टीम बनी रहें.

टी20 रैंकिंग में टॉप-10 टीम

भारत को 4-0 से हराकर इंग्लैंड दुनिया की नंबर-1 टीम बन गई है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर चला गया है. टॉप-10 टीमों में किसी अन्य देश की रैंकिंग नहीं बदली है. ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे पायदान पर है. वहीं पाकिस्तान फिलहल छठे स्थान पर है.

इंग्लैंड भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान वेस्टइंडीज बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान

4 साल की बादशाहत खत्म

भारतीय टीम लगभग साढ़े 4 साल बाद टी20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान से नीचे उतरी है. फरवरी 2022 से भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम बनी हुई थी. इस दौरान उसने रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2024 और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खिताब भी जीता.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को टी20 कप्तान बनाया गया. अय्यर ने पहली बार यूके टूर पर टीम इंडिया की कप्तानी की, दुर्भाग्यवश बतौर कप्तान पहले 7 मैचों में उन्हें एक भी जीत नहीं मिली. आयरलैंड से 0-2 और इंग्लैंड से 0-4 से सीरीज हारने का खामियाजा टीम इंडिया को टी20 रैंकिंग के रूप में भुगतना पड़ा है.

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