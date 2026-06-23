ICC ने जारी की नई मदरहुड पॉलिसी, जानिए अब महिला खिलाड़ियों को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें

महिला क्रिकेट में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐसी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका मकसद महिला खिलाड़ियों को मां बनने के बाद भी अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने में मदद करना है. इस फैसले को महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

नई गाइडलाइन के तहत अब खिलाड़ी प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के बाद बेहतर योजना और सहयोग के साथ मैदान पर वापसी कर सकेंगी. ICC का मानना है कि मातृत्व किसी खिलाड़ी के करियर की आखिरी मंजिल नहीं होना चाहिए, बल्कि सही सहायता मिलने पर वह दोबारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल सकती है.

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इस नीति का आधार 6 Rs फ्रेमवर्क है. इसमें Ready, Review, Restore, Recondition, Return और Refine जैसे चरण शामिल हैं. इन चरणों के जरिए खिलाड़ी की रिकवरी, मेडिकल जांच, फिटनेस, ट्रेनिंग और मैदान पर वापसी की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जाएगा. साथ ही खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा.

नई व्यवस्था के तहत स्टेडियम और टीम माहौल को भी अधिक सहयोगी बनाया जाएगा. खिलाड़ियों को बच्चे की देखभाल, यात्रा के दौरान सहायता और जरूरत पड़ने पर उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है.

इस नीति को तैयार करने में ऑस्ट्रेलिया की टीम डॉक्टर और ICC मेडिकल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य डॉ. फिलिपा इंगे की अहम भूमिका रही. उनका कहना है कि बच्चे का जन्म किसी खिलाड़ी के सपनों और करियर का अंत नहीं होना चाहिए.

पिछले कुछ वर्षों में कई महिला क्रिकेटरों ने मां बनने के बाद सफल वापसी की है. वेस्टइंडीज की अफी फ्लेचर, पाकिस्तान की बिस्माह मारूफ, दक्षिण अफ्रीका की मसाबाता क्लास और न्यूजीलैंड की एमी सैटर्थवेट जैसी खिलाड़ियों ने यह साबित किया कि सही अवसर मिलने पर मातृत्व और खेल दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है.

ICC की यह पहल सिर्फ एक नई नीति नहीं, बल्कि महिला क्रिकेटरों को यह भरोसा देने वाला कदम है कि परिवार और करियर के बीच अब उन्हें किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होगी. आने वाले वर्षों में यह फैसला दुनिया भर की महिला खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद और प्रेरणा का कारण बन सकता है.

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