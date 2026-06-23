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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट48 गेंदों में कूट दिए 142 रन और सबसे तेज शतक, अब वैभव सूर्यवंशी के साथी ने मचाई तबाही

48 गेंदों में कूट दिए 142 रन और सबसे तेज शतक, अब वैभव सूर्यवंशी के साथी ने मचाई तबाही

अमन राव पेराला ने तेलंगाना टी20 लीग में 48 गेंदों पर 142 रन बनाए, 32 गेंदों में शतक जड़ कर भारतीय घरेलू टी20 का सबसे तेज शतक रिकॉर्ड बना लिया है. 

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 23 Jun 2026 07:10 AM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स के 22 साल के बल्लेबाज अमन राव पेराला ने तेलंगाना टी20 लीग में ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय घरेलू टी20 क्रिकेट का नया इतिहास रच दिया. मेदक फाल्कन्स के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में शतक जड़ते हुए भारतीय घरेलू टी20 लीग में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. भारतीय घरेलू क्रिकेट में इन दिनों बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज अमन राव पेराला ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसने सभी को हैरान कर दिया. 22 वर्षीय इस बल्लेबाज ने तेलंगाना टी20 लीग में मैदान पर उतरते ही विरोधी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और महज 32 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय घरेलू टी20 लीग इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया.

राजस्थान रॉयल्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले अमन राव पेराला ने मेदक फाल्कन्स के खिलाफ यह यादगार पारी खेली थी. उन्होंने 48 गेंदों का सामना करते हुए 295.83 के स्ट्राइक रेट से 142 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 13 लंबे छक्के निकले. यानी उन्होंने 126 रन सिर्फ बाउंड्री के जरिए ही बटोर लिए थे.

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आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था

घरेलू क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले अमन राव पेराला को आईपीएल 2026 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा था. हालांकि उन्हें उस सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन इस ऐतिहासिक पारी के बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी का ध्यान अपनी ओर जरूर खींच लिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आईपीएल 2027 में राजस्थान रॉयल्स उन्हें लेकर बड़ी योजना बना सकती है.

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Published at : 23 Jun 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Telangana T20 League Aman Rao Perala Medak Falcons
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