हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWho is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष

Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष

पूर्व रणजी स्टार बल्लेबाज मिथुन मनहास BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं. घरेलू क्रिकेट और IPL में चमकने वाले मनहास अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालने वाले हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Sep 2025 07:26 AM (IST)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है. पीटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के पूर्व रणजी स्टार बल्लेबाज मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है. दिल्ली में हुई एक अहम बैठक में उनके नाम पर सहमति जताई गई है. बीसीसीआई अध्यक्ष का यह पद तीन हफ्तों से खाली था, जब पूर्व ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था.

कौन हैं मिथुन मनहास?

मिथुन मनहास भले ही टीम इंडिया की जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट न खेल पाए हों, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने 1997/98 सीजन में दिल्ली से फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया और जल्दी ही टीम की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन गए.

उनके करियर का सबसे सुनहरा पल 2007/08 रणजी ट्रॉफी सीजन रहा, जब उन्होंने दिल्ली को 16 साल बाद ट्रॉफी जीताने में अहम भूमिका निभाई थी. लगभग दो दशक लंबे करियर में उन्होंने 157 फर्स्ट-क्लास मैचों में 9714 रन बनाए, जिसमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल रहे. बाद में वह जम्मू-कश्मीर की ओर से भी खेले और 2016 में अंतिम बार मैदान पर उतरे.

आईपीएल और कोचिंग करियर

आईपीएल में भी मनहास की मौजूदगी रही है. उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइजियों का हिस्सा बनकर क्रिकेट खेला है. संन्यास के बाद उन्होंने कोचिंग की राह चुनी और 2018 में दिल्ली रणजी टीम के मुख्य कोच बन गए थे. इसके बाद वह पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जुड़े. हाल ही में वह गुजरात टाइटंस के सहायक बल्लेबाजी कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं.

राजनीति और क्रिकेट का मेल

बीसीसीआई अध्यक्ष पद का चयन अक्सर राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा रहा है. Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली में वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारियों और रूलिंग पार्टी भाजपा नेताओं की बैठकों में मनहास के नाम पर सहमति बनाई गई. यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई.

क्यों महत्वपूर्ण है यह चुनाव?

अगर मिथुन मनहास आधिकारिक तौर पर BCCI अध्यक्ष बनते हैं तो यह पहली बार होगा जब दिल्ली के पूर्व रणजी स्टार और अनुभवी घरेलू खिलाड़ी इस पद तक पहुंचेंगे. BCCI दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है, ऐसे में मनहास की जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होंगी.

वर्तमान जिम्मेदारियां

फिलहाल मिथुन मनहास जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और घरेलू क्रिकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. 

Published at : 21 Sep 2025 07:26 AM (IST)
Tags :
Mithun Manhas BCCI Roger Binny
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', US ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', US ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
जनरल नॉलेज
Mughal Chakhna History: शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
ट्रेंडिंग
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget