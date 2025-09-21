Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
पूर्व रणजी स्टार बल्लेबाज मिथुन मनहास BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं. घरेलू क्रिकेट और IPL में चमकने वाले मनहास अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालने वाले हैं.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है. पीटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के पूर्व रणजी स्टार बल्लेबाज मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है. दिल्ली में हुई एक अहम बैठक में उनके नाम पर सहमति जताई गई है. बीसीसीआई अध्यक्ष का यह पद तीन हफ्तों से खाली था, जब पूर्व ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था.
कौन हैं मिथुन मनहास?
मिथुन मनहास भले ही टीम इंडिया की जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट न खेल पाए हों, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने 1997/98 सीजन में दिल्ली से फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया और जल्दी ही टीम की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन गए.
उनके करियर का सबसे सुनहरा पल 2007/08 रणजी ट्रॉफी सीजन रहा, जब उन्होंने दिल्ली को 16 साल बाद ट्रॉफी जीताने में अहम भूमिका निभाई थी. लगभग दो दशक लंबे करियर में उन्होंने 157 फर्स्ट-क्लास मैचों में 9714 रन बनाए, जिसमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल रहे. बाद में वह जम्मू-कश्मीर की ओर से भी खेले और 2016 में अंतिम बार मैदान पर उतरे.
आईपीएल और कोचिंग करियर
आईपीएल में भी मनहास की मौजूदगी रही है. उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइजियों का हिस्सा बनकर क्रिकेट खेला है. संन्यास के बाद उन्होंने कोचिंग की राह चुनी और 2018 में दिल्ली रणजी टीम के मुख्य कोच बन गए थे. इसके बाद वह पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जुड़े. हाल ही में वह गुजरात टाइटंस के सहायक बल्लेबाजी कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं.
राजनीति और क्रिकेट का मेल
बीसीसीआई अध्यक्ष पद का चयन अक्सर राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा रहा है. Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली में वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारियों और रूलिंग पार्टी भाजपा नेताओं की बैठकों में मनहास के नाम पर सहमति बनाई गई. यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई.
क्यों महत्वपूर्ण है यह चुनाव?
अगर मिथुन मनहास आधिकारिक तौर पर BCCI अध्यक्ष बनते हैं तो यह पहली बार होगा जब दिल्ली के पूर्व रणजी स्टार और अनुभवी घरेलू खिलाड़ी इस पद तक पहुंचेंगे. BCCI दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है, ऐसे में मनहास की जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होंगी.
वर्तमान जिम्मेदारियां
फिलहाल मिथुन मनहास जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और घरेलू क्रिकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.
