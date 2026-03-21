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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL में सबसे ज्यादा छक्के किस टीम ने लगाए? CSK, MI या RCB कौन नंबर-1

IPL में सबसे ज्यादा छक्के किस टीम ने लगाए? CSK, MI या RCB कौन नंबर-1

IPL 2026 से पहले सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमों की लिस्ट में मुंबई इंडियंस टॉप पर है.इस टीम में रोहित शर्मा और कीरोन पोलार्ड (पूर्व) जैसे कई बल्लेबाज रहे, जिन्होंने बड़े शॉट खेलने में महारत दिखाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Mar 2026 09:45 AM (IST)
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आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है, जो बताता है कि लीग के इतिहास में किस टीम ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. इस सूची में मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे और चेन्नई सुपर किंग्स तीसरे स्थान पर मौजूद है.

अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 1823 छक्के लगाए हैं. दूसरे नंबर पर RCB है, जिसके नाम 1774 छक्के दर्ज हैं. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 1610 छक्कों के साथ तीसरे पायदान पर है. यानी छक्कों की इस रेस में CSK अभी भी टॉप-3 में बनी हुई है, लेकिन मुंबई और बेंगलुरु उससे आगे निकल चुके हैं.

मुंबई क्यों है नंबर-1?

मुंबई इंडियंस लंबे समय से आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही है. इस टीम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, कीरोन पोलार्ड (पूर्व) और हार्दिक पांड्या जैसे कई बल्लेबाज रहे, जिन्होंने बड़े शॉट खेलने में महारत दिखाई. यही वजह है कि मुंबई ने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. मुंबई के इस रिकॉर्ड से साफ है कि टीम ने सिर्फ खिताब ही नहीं जीते, बल्कि मनोरंजन के मामले में भी फैंस को भरपूर रोमांच दिया है.

RCB की भी जोरदार टक्कर

दूसरे नंबर पर मौजूद RCB भी मुंबई को कड़ी टक्कर दे रही है. विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज के अलावा टीम में सालों से ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने बड़े शॉट्स की बरसात की है. इसमें एबी डिविलियर्स (पूर्व) और क्रिस गेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के नाम शामिल हैं. 1774 छक्कों के साथ RCB और मुंबई के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. ऐसे में IPL 2026 में यह मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है.

CSK तीसरे नंबर पर, लेकिन रफ्तार हुई धीमी

चेन्नई सुपर किंग्स 1610 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है. यह टीम लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही, लेकिन पिछले कुछ सीजन में उसका खेल पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा. यही वजह है कि छक्कों की रेस में वह मुंबई और RCB से पीछे छूट गई. फिर भी CSK का तीसरे नंबर पर होना बताता है कि टीम ने वर्षों तक दमदार बल्लेबाजी की है और बड़े शॉट्स लगाने में उसका भी बड़ा योगदान रहा है.

हाल के सीजन में बदला ट्रेंड

हाल के वर्षों में कुछ दूसरी टीमों ने भी छक्के लगाने के मामले में नया रंग दिखाया है. 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक ही सीजन में 178 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद 2025 में पंजाब किंग्स ने 173 छक्के जड़कर अपनी ताकत दिखाई. इससे साफ है कि अब आईपीएल में सिर्फ पुरानी बड़ी टीमें ही नहीं, बल्कि बाकी फ्रेंचाइजी भी आक्रामक क्रिकेट खेल रही हैं.

Published at : 21 Mar 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Most Sixes CSK RCB IPL CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS IPL Record Royal Challengers Bangluru IPL 2026
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