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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026केकेआर के 20 साल के बल्लेबाज का तूफानी शतक, रिंकू सिंह ने भी मचाई तबाही, प्लेइंग XI को लेकर बढ़ी टेंशन

केकेआर के 20 साल के बल्लेबाज का तूफानी शतक, रिंकू सिंह ने भी मचाई तबाही, प्लेइंग XI को लेकर बढ़ी टेंशन

KKR के इंट्रा-स्क्वॉड मैच में 20 साल के अंगकृष रघुवंशी ने शतक ठोककर सबको चौंका दिया.रिंकू सिंह ने भी तेज पारी खेली, लेकिन इस शतक ने अब KKR मैनेजमेंट के सामने प्लेइंग 11 को लेकर नई टेंशन खड़ी कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Mar 2026 08:44 AM (IST)
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आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से एक ऐसी खबर आई है, जिसने टीम मैनेजमेंट की खुशी भी बढ़ा दी है और माथे पर चिंता भी ला दी है. ईडन गार्डन्स में खेले गए टीम के पहले इंट्रा-स्क्वॉड प्रैक्टिस मैच में 20 साल के युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने शानदार शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उन्होंने 55 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए और अपनी टीम को 200 रन के बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया.

रिंकू की टीम ने पहले बनाया बड़ा स्कोर

इस अभ्यास मैच में रिंकू सिंह की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. रिंकू ने खुद भी तेज अंदाज में बल्लेबाजी की और 25 गेंदों पर 45 रन बनाए. उनके अलावा टिम सीफर्ट ने भी 30 रन बनाकर तेज शुरुआत दी, जबकि सार्थक रंजन ने 37 रन की छोटी लेकिन असरदार पारी खेलकर स्कोर को मजबूती दी. एक समय ऐसा लग रहा था कि 200 रन का यह लक्ष्य दूसरी टीम के लिए मुश्किल साबित होगा.

अंगकृष रघुवंशी ने बदल दिया मैच

रन चेज में कप्तान अजिंक्य रहाणे सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद फिन एलन (23) ने तेजी से रन बनाकर पारी को गति दी, लेकिन मैच का असली मोड़ अंगकृष रघुवंशी की बल्लेबाजी से आया. उन्होंने शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया और गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. अंगकृष ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए. उनकी पारी में 9 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ शतक ही नहीं लगाया, बल्कि टीम को जीत तक भी पहुंचाया.

अब प्लेइंग इलेवन पर बढ़ी माथापच्ची

इस पारी के बाद केकेआर के सामने सबसे बड़ा सवाल प्लेइंग इलेवन को लेकर खड़ा हो गया है. अंगकृष की फॉर्म इतनी शानदार है कि उन्हें बाहर बैठाना आसान नहीं होगा. हालांकि टीम संयोजन को देखें तो टॉप ऑर्डर में पहले से कई दावेदार मौजूद हैं. अजिंक्य रहाणे कप्तान हैं, इसलिए उनका खेलना लगभग तय माना जा रहा है. फिन एलन, टिम सीफर्ट और कैमरून ग्रीन जैसे विदेशी विकल्प भी टीम में हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अंगकृष को ऊपर मौका मिलता है या फिर उन्हें मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है.

गेंदबाजी में भी मिली राहत

गेंदबाजी विभाग में भी केकेआर को कुछ राहत मिली है. हर्षित राणा की चोट के बीच कार्तिक त्यागी ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 3 विकेट लेकर अपनी दावेदारी मजबूत की. उमरान मलिक का गेंदबाजी करना भी टीम के लिए अच्छी खबर है. हालांकि इस मैच ने एक बात साफ कर दी कि ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार नजर आ रही है. यहां 200 रन का स्कोर भी पूरी तरह सेफ नहीं कहा जा सकता है. 

Published at : 21 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Angkrish Raghuvanshi IPL KKR RINKU SINGH IPL 2026 Intra-squad Practice Match
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