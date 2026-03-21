एशिया कप की तर्ज पर शुरू हो रहा है नया क्रिकेट टूर्नामेंट, जानिए कौन-कौन सी टीमें खेलेंगी

एशिया कप की तर्ज पर 'यूरो नेशंस कप' टूर्नामेंट होगा, जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड आदि टीमें खेलेंगी. क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन ब्रायन मैकनीस ने भरोसा जताया कि 2027 तक ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, जो पुरुष और महिला कैटेगरी में खेला जाएगा. शुक्रवार को आयरलैंड के 2026 के घरेलू इंटरनेशनल मैचों की घोषणा करते हुए मैकनीस ने कहा कि वह इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं.

यूरो नेशंस कप क्षेत्रिय क्रिकेट के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा. जैसे एशिया कप में एशिया की टीमें खेलती हैं, इसी तरह यूरो नेशंस कप में यूरोप की टीमें खेलेंगी. इसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इटली, नीदरलैंड्स आदि टीमें खेल सकती हैं. मैकनीस ने बताया कि वह इस आईडिया को लेकर उत्साहित हैं और पिछले साल उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के सामने इसे रखा था. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस प्रस्ताव से जुडी हाल कि चर्चाओं में शामिल नहीं रहा.

ब्रायन मैकनीस ने कहा, "कई समय से अलग-अलग लोगों के साथ मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं. ये ऐसा आईडिया है, जिस पर मुझे भरोसा है और इसे लेकर मैं बहुत उत्साहित भी हूं. बातचीत आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह टूर्नामेंट जरूर होगा." उन्होंने उम्मीद जताई कि 2027 की गर्मियों में ये टूर्नामेंट जरूर शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा, "इसके फॉर्मेट और अन्य जानकारियां भी आने वाले दिनों में बताई जाएंगी."

मैकनीस ने भरोसा जताया कि अगले कुछ महीनों में इसका आधिकारिक एलान हो जाएगा. उन्होंने कहा, "टूर्नामेंट से जुड़े अलग-अलग संगठनों और लोगों के साथ चर्चाएं हो रही हैं, मैं साफ कर दूं कि ये पुरुष और महिला इवेंट होगा. ब्रॉडकास्टर्स के नजरिए से अभी इस पर बात करना जल्दबाजी होगी. जब तक कुछ पक्का न हो जाए, कुछ कहना जल्दबाजी होगी." उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रॉडकास्टर्स इसमें दिलचस्पी जरूर दिखाएंगे.

शुक्रवार को क्रिकेट आयरलैंड ने यूएई और नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया. इसके तहत आयरलैंड की पुरुष नेशनल क्रिकेट टीम नियमित तौर पर यूएई और नेपाल के साथ वाइट बॉल सीरीज खेलेगी. वहीं 2026-2027 से इंटरनेशनल लीग टी20 में हर फ्रेंचाइजी को आयरलैंड के कम से कम एक प्लेयर को शामिल करना होगा.