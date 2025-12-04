रायपुर के स्टेडियम में रविवार का दिन एक बार फिर विराट कोहली के नाम रहा. भारतीय बल्लेबाज ने दूसरे वनडे में न सिर्फ शानदार शतक जड़ा, बल्कि अपनी लय और क्लास से आलोचकों का जवाब भी दिया. 53वें ODI शतक तक पहुंचने के बाद कोहली ने बैट हवा में उठाया और फिर अपनी शादी की अंगूठी को चूमते हुए आसमान की ओर देखा. यह सेलिब्रेशन देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी अपना रिएक्शन दिया.

अनुष्का शर्मा ने भी दिया रिएक्शन

अनुष्का शर्मा, जो अक्सर विराट के बड़े पलों पर दिल छू लेने वाली प्रतिक्रिया देती हैं, इस बार भी पीछे नहीं रहीं. इंस्टाग्राम पर उन्होंने विराट के शतक वाली फोटो के साथ छोटा-सा रिएक्शन शेयर किया. उन्होंने उनके रिंग सेलिब्रेशन का जवाब उनकी फोटो में दिल वाला इमोजी के साथ दिया. यह तस्वीर देखते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर ढेरों प्यारे कमेंट्स किए.

कोहली की शानदार पारी

विराट का यह शतक ऐसे समय पर आया, जब भारत को मैच में स्थिरता की जरूरत थी. भारतीय टीम को सीरीज में बढ़त दिलाने के लिए एक बड़े खिलाड़ी की पारी की जरूरत थी. कोहली ने वही किया, शांति से शुरुआत, फिर क्लासिक ड्राइव, स्ट्रेट बैट और हर कमजोर गेंद पर कड़ा प्रहार. कोहली पूरी तरह अपने पुराने रंग में दिखाई दिए.

इरफान पठान ने भी दी प्रतिक्रिया

मैच के बाद क्रिकेट जगत से भी प्रतिक्रियाएं आने लगीं. पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने X (पूर्व ट्विटर) पर कोहली के शतक की तारीफ करते हुए लिखा, "किंग रविवार को तो जरूर खेलता है, लेकिन बाकी दिनों में वह आपकी सारी योजनाएं बिगाड़ देता है. विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी!"

भारत के लिए क्यों खास है कोहली का फॉर्म

आखिर और फाइनल मैच को देखते हुए कोहली की यह फॉर्म भारत के लिए बड़ी राहत है. टीम के अनुभवी खिलाड़ी के रूप में वह न सिर्फ रन बना रहे हैं, बल्कि बीच के ओवरों में टीम को संभाल भी रहे हैं. उनकी फिटनेस, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और मैच को आखिरी तक फिनिश करने की क्षमता भारत की जीत का अहम हथियार है.