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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवैभव सूर्यवंशी का बढ़ा क्रेज, अब इंडिया A की सीरीज का भी होगा LIVE प्रसारण, जानिए कहां देख सकते हैं आप

वैभव सूर्यवंशी का बढ़ा क्रेज, अब इंडिया A की सीरीज का भी होगा LIVE प्रसारण, जानिए कहां देख सकते हैं आप

आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच 9-21 जून श्रीलंका में होने वाली इंडिया A, श्रीलंका A और अफगानिस्तान A त्रिकोणीय सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 04 Jun 2026 11:32 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी का नाम पिछले कुछ महीनों में क्रिकेट जगत में तेजी से उभरा है. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यही वजह है कि अब उनकी मौजूदगी वाले इस टूर्नामेंट को लेकर भी फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

हालांकि इंडिया A टीम की कमान तिलक वर्मा के हाथों में होगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही है. आईपीएल 2026 में युवा बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 776 रन बनाए थे. इसके अलावा उन्होंने ऑरेंज कैप समेत पांच व्यक्तिगत पुरस्कार भी अपने नाम किए थे. उनके दमदार प्रदर्शन ने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

9 जून से शुरू होकर 21 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले खेलेंगी. श्रीलंका क्रिकेट के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर होने के कारण सोनी स्पोर्ट्स के पास वहां आयोजित होने वाले मैचों के प्रसारण अधिकार हैं. इसी के तहत त्रिकोणीय सीरीज का भी लाइव कवरेज किया जाएगा. नेटवर्क से जुड़े अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रतियोगिता का विस्तृत प्रसारण किया जाएगा ताकि दर्शक हर मुकाबले का आनंद ले सकें.

पिछले कुछ समय में क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट जैसे आईसीसी इवेंट्स और आईपीएल का प्रसारण जियो हॉटस्टार पर होता रहा है. ऐसे में सोनी स्पोर्ट्स के पास बड़े क्रिकेट आयोजनों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी. माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर बढ़ती दिलचस्पी और दर्शकों के उत्साह को देखते हुए नेटवर्क ने इस सीरीज के प्रसारण को विशेष महत्व दिया है.

गौरतलब है कि अगस्त में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली द्विपक्षीय सीरीज के प्रसारण अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स के पास हैं. वहीं लंका प्रीमियर लीग के प्रसारण अधिकार दूसरे प्लेटफॉर्म के पास जाने की संभावना जताई जा रही है. आमतौर पर A टीम स्तर के टूर्नामेंट को इतनी बड़ी कवरेज नहीं मिलती, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता ने इस प्रतियोगिता को अलग पहचान दिलाई है. यही कारण है कि अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें श्रीलंका में होने वाली इस त्रिकोणीय सीरीज पर टिकी रहेंगी.

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ट्राई सीरीज का फुल शेड्यूल

 9 जून 2026 – इंडिया A vs श्रीलंका A
11 जून 2026 – इंडिया A vs अफगानिस्तान A
13 जून 2026 – अफगानिस्तान A vs श्रीलंका A
15 जून 2026 – इंडिया A vs श्रीलंका A
17 जून 2026 – इंडिया A vs अफगानिस्तान A
19 जून 2026 – अफगानिस्तान A vs श्रीलंका A
21 जून 2026 – फाइनल मुकाबला

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श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया A स्क्वॉड

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्राज निगम, यश ठाकुर, युवराज सिंह, अंशुल कंबोज, अर्शद खान और अंकुल रॉय. 

Published at : 04 Jun 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Ayush Badoni RUTURAJ GAIKWAD Priyansh Arya IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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