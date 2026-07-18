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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026 Final: स्पेन और अर्जेंटीना के फाइनल मुकाबले में मैदान के बाहर भी गुरु और चेले की जंग

FIFA World Cup 2026 Final: स्पेन और अर्जेंटीना के फाइनल मुकाबले में मैदान के बाहर भी गुरु और चेले की जंग

FIFA World Cup 2026 Final: फीफा विश्व कप का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच है, जिसमें 39 वर्षीय लियोनेल मेसी और 19 वर्षीय लामिन यमाल आमने सामने होंगे. लेकिन एक जंग मैदान के बाहर भी होगी.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 18 Jul 2026 10:54 AM (IST)
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फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगा. स्पेन सेमीफाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना इंग्लैंड को हराकर आई है. खिताबी मुकाबले में मैदान पर युवा लामिन यामाल होंगे तो दूसरी तरफ अनुभवी लियोनेल मेसी, लेकिन एक जंग मैदान के बाहर भी होगी. वो है स्पेन के कोच और अर्जेंटीना के कोच के बीच.

स्पेन के कोच लुइस दे ला फुएंते 65 साल के अनुभवी कोच, जो स्पेन की यूथ टीमों के साथ काम कर चुके हैं. अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी 48 साल के हैं वो फुएंते के पुराने छात्र रहे हैं. 2017 में स्पेन फुटबॉल फेडरेशन के कोचिंग कोर्स में दे ला फुएंते उनके टीचर थे.

अब दोनों आमने-सामने खड़े हैं एक तरफ मेंटर, दूसरी तरफ शिष्य. स्कालोनी खुद कह चुके हैं कि यह मैच उनके रिश्ते को नहीं बदल सकता, लेकिन फुटबॉल में यह सबसे बड़ा मुकाबला है और दोनो टीम आपस में जंग लड़ रही होंगी तो मैदान के बाहर खड़े ये दोनो कोच एक दूसरे का दिमाग पढ़ रहे होंगे. दोनों दोस्त हैं स्कालोनी उन्हें महान व्यक्ति कहते हैं, जबकि दे ला फुएंते स्कालोनी को मास्टर मानते हैं.

लियोनेल स्कालोनी

  • राइट-बैक या मिडफील्डर के रूप में खेला अपना कैरियर शुरु किया, स्पेन के क्लबों में खेला 2015 में रिटायर हुए.
  • 2018 में अर्जेंटीना की सीनियर टीम के इंटरिम कोच बने, शुरू में काफी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने टीम को बदल दिया. 2022 में विश्वकप जिताया टीम को, 2021 और 2024 में टीम को कोपा कप जिताया.
  • स्कालोनी प्लेयर-मैनेजमेंट पर जोर देते है. मेसी को फ्री रोल देते हैं लेकिन पूरी टीम को बैलेंस रखते हैं.
  • मैसी के साथ मिलकर बनाई 2026 की टीम और अब टीम विश्वकप फाइनल में है.
  • स्कालोनी जब 2018 में टीम के कोच बने थे तो अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी मारोजोने ने कहा था स्कालोमी एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उसे ट्रैफिक भी डायरेक्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, फिर फुटबॉल टीम की बात ही क्या? क्या हम सब पागल हो गए हैं?

यह भी पढ़ें- विश्व कप जीतने पर मिलेगा डबल इनाम, पहली बार मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी देगा FIFA

ला फुएंते

  • डिफेंडर के तौर पर अपना कैरियर शुरु किया.
  • कोचिंग करियर स्पेन की यूथ टीमों के साथ शुरु किया, 2022 से सीनियर टीम के मुख्य कोच.
  • स्पेन को UEFA Euro 2024 जीत दिलाई.
  • पजेशन-बेस्ड, अटैकिंग फुटबॉल. डिसिप्लिन और ग्रुप मैनेजमेंट पर जोर.

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 18 Jul 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Argentina Football Team Spain Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 Final Spain Vs Argentina Final
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