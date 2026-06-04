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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG Test: अफगानिस्तान ने खेले कुल 12 टेस्ट, भारत से भी हो चुकी है भिड़ंत, जानें कितने जीते और कितने हारे

IND vs AFG Test: अफगानिस्तान ने खेले कुल 12 टेस्ट, भारत से भी हो चुकी है भिड़ंत, जानें कितने जीते और कितने हारे

IND vs AFG Test: अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ ही अपना पहला टेस्ट खेला था, जो 2018 में हुआ था. तब से अफगानिस्तान ने कुल 12 टेस्ट खेले हैं, जानिए उनमें से कितने जीते और कितने हारे.

By : शिवम | Updated at : 04 Jun 2026 10:44 AM (IST)
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भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट शनिवार, 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाएगा. हशमतुल्लाह शाहिदी के लिए ये नया अध्याय है, जिन्हें साबित करना है कि राशिद खान, मोहम्मद नबी जैसे स्टार खिलाड़ियों के बिना टीम क्या-कुछ कर सकती है. सिमित ओवरों में अफगानिस्तान ने कई बड़ी टीमों को हराकर उलटफेर किया है, लेकिन टेस्ट में वो कमाल करना बाकी है. इस बार उनके सामने भारत जैसी मजबूत टीम है. यहां हम अफगानिस्तान के टेस्ट करियर की बात कर रहे हैं, जो 2018 में ही शुरू हुआ था.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला रेड बॉल क्रिकेट मैच 2018 में खेला था, वो टीम इंडिया के खिलाफ ही था. बेंगलुरु में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2019 में अफगानिस्तान को उनकी पहली टेस्ट जीत मिली.

अफगानिस्तान की टेस्ट में 2 लगातार जीत

भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट हारने के बाद अफगानिस्तान ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की. मार्च, 2019 में टीम ने आयरलैंड और सितंबर, 2019 में बांग्लादेश को हराया. अफगानिस्तान ने दिसंबर, 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती. उसी साल नवंबर में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को हराया था. 2020 में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई, जो 1-1 से ड्रा पर समाप्त हुई.

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2024 में अफगानिस्तान ने 1 से अधिक मैचों की पहली सीरीज जीती, टीम ने जिम्बाब्वे को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से हराया. अफगानिस्तान ने 2018 से लेकर अभी तक कुल 12 टेस्ट मैच खेले हैं.

  • कुल टेस्ट: 12 
  • जीते: 4
  • हारे: 7 
  • ड्रा: 1

भारतीय टेस्ट स्क्वॉड

शुभमन गिल, केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

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अफगानिस्तान टेस्ट स्क्वॉड

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई, अजमतुल्लाह उमरजई, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, जिया शरीफी, सलीम सफी, कैस अहमद, बिलाल सामी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 04 Jun 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Cricket Team India Vs Afghanistan INDIAN CRICKET TEAM IND VS AFG TEST CRICKET
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