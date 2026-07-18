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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलविश्व कप जीतने पर मिलेगा डबल इनाम, पहली बार मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी देगा FIFA

विश्व कप जीतने पर मिलेगा डबल इनाम, पहली बार मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी देगा FIFA

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल में इस बार विश्व चैंपियन बनने वाली टीम को सिर्फ ट्रॉफी और गोल्ड मेडल ही नहीं, बल्कि एक खास चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jul 2026 10:25 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल शुरू होने से पहले फीफा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. इस बार विश्व चैंपियन बनने वाली टीम को सिर्फ ट्रॉफी और गोल्ड मेडल ही नहीं, बल्कि एक खास चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी. फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब विजेता खिलाड़ियों और टीम स्टाफ को यह विशेष सम्मान मिलेगा. फीफा का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि की एक यादगार निशानी देना है.

कैसी होगी चैंपियनशिप रिंग?

फीफा के मुताबिक रिंग के एक हिस्से पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी की डिजाइन होगी, जबकि दूसरे हिस्से पर विजेता टीम के हिसाब से विशेष डिजाइन बनाया जाएगा. हर रिंग का अलग सीरियल नंबर होगा और उसे संबंधित खिलाड़ी के लिए कस्टमाइज किया जाएगा. इसके साथ उसकी प्रामाणिकता का आधिकारिक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

फाइनल के बाद कप्तान और कोच को मिलेगी पहली रिंग

फीफा ने बताया कि फाइनल समाप्त होने के तुरंत बाद विजेता टीम के कप्तान और हेड कोच को प्रतीकात्मक तौर पर अस्थायी चैंपियनशिप रिंग पहनाई जाएगी. इसके बाद पूरी विजेता टीम और स्टाफ के लिए कुल 30 कस्टमाइज्ड रिंग तैयार की जाएंगी, जिन्हें बाद में आधिकारिक समारोह में सौंपा जाएगा.

सिर्फ 2026 रिंग ही बनाई जाएंगी

इस खास रिंग का लिमिटेड एडिशन तैयार किया जाएगा. फीफा कुल 2,026 चैंपियनशिप रिंग बनवाएगा. इनमें से 30 रिंग विश्व चैंपियन टीम को दी जाएंगी, जबकि बाकी 1,996 रिंग आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त मर्चेंडाइज के रूप में दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी.

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगी खिताबी टक्कर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपियन चैंपियन स्पेन के बीच खेला जाएगा. स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर फाइनल का टिकट कटाया, जबकि अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई.

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मेसी पर रहेंगी सबकी निगाहें

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में नजर आए हैं. उन्होंने इस विश्व कप में अब तक आठ गोल किए हैं, जबकि उनके विश्व कप करियर में गोलों की संख्या 21 तक पहुंच चुकी है. फाइनल में भी अर्जेंटीना को अपने कप्तान से एक और यादगार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

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Published at : 18 Jul 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Football FIFA FIFA World Cup 2026
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