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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारी में जुटी भारतीय टीम, मोहम्मद सिराज-प्रसिद्ध कृष्णा ने जमकर बहाया पसीना

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारी में जुटी भारतीय टीम, मोहम्मद सिराज-प्रसिद्ध कृष्णा ने जमकर बहाया पसीना

भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना है, जिसकी तैयारी में भारतीय खिलाड़ी जुट गए है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 04 Jun 2026 10:57 AM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना है, जिसकी तैयारी में भारतीय खिलाड़ी जुट गए हैं. कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को मैच की तैयारी के लिए पहले ट्रेनिंग सेशन की अगुवाई की.

ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल अपनी जिम्मेदारियों से हाल ही लौटे हैं. मुल्लांपुर स्थित पीसीए स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने नेट सेशन में हिस्सा लिया. इस दौरान हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों पर बारीकी से नजर रखी. नव नियुक्त उप-कप्तान केएल राहुल ने ओपनर यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए काफी समय बिताया.

गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2026 के फाइनल तक पहुंचाने वाले शुभमन गिल टूर्नामेंट के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गए। वह फील्डिंग कोच टी. दिलीप के साथ इस सेशन के दौरान सक्रिय रूप से शामिल रहे.

इस दौरान भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण काफी मेहनत करता हुआ दिखा. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने लंबे स्पेल डाले. हालांकि, सिराज का टेस्ट मैच में खेलना अनिश्चित है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के आईपीएल अभियान के हर मैच में हिस्सा लेने के बाद उन्हें वर्कलोड-मैनेजमेंट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

अगर सिराज को आराम दिया जाता है, तो जम्मू-कश्मीर के अनकैप्ड तेज गेंदबाज औकिब नबी को टीम में बुलाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, जिन्होंने एक शानदार घरेलू सीजन खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लिए हैं. नबी फिलहाल उन नेट गेंदबाजों के ग्रुप में शामिल हैं, जो भारतीय टीम की मदद कर रहे हैं; इस ग्रुप में गुरजपनीत सिंह, प्रिंस यादव, सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार भी शामिल हैं. इस कैंप में एक और अहम खिलाड़ी तेज गेंदबाज मयंक यादव भी हैं, जो एक नेट गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल हुए हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

Published at : 04 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Shubhman Gill Yashashvi Jaiswal INDIA
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