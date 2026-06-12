हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवैभव सूर्यवंशी को लेकर एस श्रीसंत का बड़ा बयान, 15 साल के इस खिलाड़ी के पिता को किया अलर्ट, जानिए क्या कहा

वैभव सूर्यवंशी को लेकर एस श्रीसंत का बड़ा बयान, 15 साल के इस खिलाड़ी के पिता को किया अलर्ट, जानिए क्या कहा

वैभव सूर्यवंशी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बड़ी चेतावनी दी है.उन्होंने वैभव के पिता से बेटे के आसपास आने वाले लोगों पर नजर रखने की सलाह दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 12 Jun 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का नाम इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. अंडर 19 क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वह अब बड़े मंच की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है जो काफी चर्चा में है.

एस श्रीसंत का कहना है कि जब कोई युवा खिलाड़ी जैसे वैभव सूर्यवंशी तेजी से नाम कमाता है तो उसके आसपास माहौल पूरी तरह बदल जाता है. लोग, अवसर और कई तरह के प्रभाव अचानक बढ़ जाते हैं. ऐसे समय में सही फैसले लेना बेहद जरूरी होता है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी करियर की दिशा बदल सकती है.

उन्होंने साफ कहा कि वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और मैदान के बाहर की जिम्मेदारियों को परिवार को संभालने देना चाहिए. उनका मानना है कि इस उम्र में सबसे जरूरी चीज अनुशासन, स्थिरता और सही मार्गदर्शन है. अगर खिलाड़ी सही दिशा से भटकता है तो उसका असर सीधे प्रदर्शन पर पड़ सकता है.

ये भी पढ़े- BAN VS AUS: W, W, W मुस्तफिजुर के आगे टेके घुटने, जानिए किन तीन बल्लेबाजों ने कराई ऑस्ट्रेलिया की किरकिरी

एस श्रीसंत ने यह भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी के आसपास कई लोग अचानक सक्रिय हो जाते हैं जब किसी खिलाड़ी की लोकप्रियता बढ़ती है. इसलिए परिवार की भूमिका सबसे अहम हो जाती है. उन्होंने पिता संजीव सूर्यवंशी को सलाह दी कि वह हर बाहरी व्यक्ति और प्रभाव पर नजर रखें और बेटे को केवल क्रिकेट पर फोकस करने दें.

वर्तमान में वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं बनाया लेकिन अफगानिस्तान ए के खिलाफ उनकी पारी ने उनकी क्षमता की झलक जरूर दिखाई. इससे पहले अंडर उन्नीस क्रिकेट और आईपीएल में उनके प्रदर्शन ने उन्हें तेजी से पहचान दिलाई है.

एस श्रीसंत ने वैभव सूर्यवंशी की मेहनत और समर्पण की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि रोजाना घंटों अभ्यास करना, लंबी दूरी तय करना और लगातार मेहनत करना आसान काम नहीं है. यही मेहनत उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे खिलाड़ियों से ही भविष्य के बड़े सितारे निकलते हैं. भारतीय क्रिकेट को वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिला है. अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके विकास को सही दिशा देना है. अगर वैभव सूर्यवंशी बाहरी शोर और गलत प्रभाव से दूर रहकर सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो आने वाले समय में वह भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं.

Hardik Pandya Latest Injury News: हार्दिक पंड्या को फिर लगी चोट, फिटनेस टेस्ट के दौरान बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

Published at : 12 Jun 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
S Sreesanth Vaibhav Sooryavansi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी को लेकर एस श्रीसंत का बड़ा बयान, 15 साल के इस खिलाड़ी के पिता को किया अलर्ट, जानिए क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को लेकर एस श्रीसंत का बड़ा बयान, 15 साल के इस खिलाड़ी के पिता को किया अलर्ट, जानिए क्या कहा
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
स्पोर्ट्स
Akash Deep Wedding: बड़े बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले आकाशदीप खुद हुए क्लीन बोल्ड, 24 जून को वाराणसी में अक्षिता संग लेंगे सात फेरे
बड़े बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले आकाशदीप खुद हुए क्लीन बोल्ड, 24 जून को वाराणसी में अक्षिता संग लेंगे सात फेरे
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का आयरलैंड दौरा होगा रद्द? टल सकता है वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू; जानें वजह
टीम इंडिया का आयरलैंड दौरा होगा रद्द? टल सकता है वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू; जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
इंडिया
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
Home Tips
Fridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Embed widget