भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का नाम इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. अंडर 19 क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वह अब बड़े मंच की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है जो काफी चर्चा में है.



एस श्रीसंत का कहना है कि जब कोई युवा खिलाड़ी जैसे वैभव सूर्यवंशी तेजी से नाम कमाता है तो उसके आसपास माहौल पूरी तरह बदल जाता है. लोग, अवसर और कई तरह के प्रभाव अचानक बढ़ जाते हैं. ऐसे समय में सही फैसले लेना बेहद जरूरी होता है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी करियर की दिशा बदल सकती है.

उन्होंने साफ कहा कि वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और मैदान के बाहर की जिम्मेदारियों को परिवार को संभालने देना चाहिए. उनका मानना है कि इस उम्र में सबसे जरूरी चीज अनुशासन, स्थिरता और सही मार्गदर्शन है. अगर खिलाड़ी सही दिशा से भटकता है तो उसका असर सीधे प्रदर्शन पर पड़ सकता है.

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एस श्रीसंत ने यह भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी के आसपास कई लोग अचानक सक्रिय हो जाते हैं जब किसी खिलाड़ी की लोकप्रियता बढ़ती है. इसलिए परिवार की भूमिका सबसे अहम हो जाती है. उन्होंने पिता संजीव सूर्यवंशी को सलाह दी कि वह हर बाहरी व्यक्ति और प्रभाव पर नजर रखें और बेटे को केवल क्रिकेट पर फोकस करने दें.

वर्तमान में वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं बनाया लेकिन अफगानिस्तान ए के खिलाफ उनकी पारी ने उनकी क्षमता की झलक जरूर दिखाई. इससे पहले अंडर उन्नीस क्रिकेट और आईपीएल में उनके प्रदर्शन ने उन्हें तेजी से पहचान दिलाई है.

एस श्रीसंत ने वैभव सूर्यवंशी की मेहनत और समर्पण की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि रोजाना घंटों अभ्यास करना, लंबी दूरी तय करना और लगातार मेहनत करना आसान काम नहीं है. यही मेहनत उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे खिलाड़ियों से ही भविष्य के बड़े सितारे निकलते हैं. भारतीय क्रिकेट को वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिला है. अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके विकास को सही दिशा देना है. अगर वैभव सूर्यवंशी बाहरी शोर और गलत प्रभाव से दूर रहकर सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो आने वाले समय में वह भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं.

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