इंग्लैंड ने दूसरे टी20 के लिए किया प्लेइंग इलेवन का एलान, 2 बदलाव; इस खिलाड़ी का हुआ डेब्यू

इंग्लैंड ने एक दिन पहले ही दूसरे टी20 के लिए प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया है. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मैच कल यानी शनिवार, 4 जुलाई को खेला जाएगा. इंग्लैंड ने मैनेचेस्टर में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया है. इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में दो बदलाव किए हैं. जोफ्रा आर्चर की टीम में वापसी हुई है, वहीं एक खिलाड़ी को डेब्यू का मौका मिला है.

तेज गेंदबाज जोश टंग को डेब्यू का मौका मिला है. वहीं स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की टीम में वापसी हुई है. साकिब महमूद और ल्यूक वुड को टीम से बाहर कर दिया गया है. इन दोनों की जगह टंग और आर्चर की टीम में एंट्री हुई है.

भारत के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कर्रन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टंग.

पहले टी20 में भारत ने दिया था 190 रनों का लक्ष्य, फिर बारिश से रद्द हो गया मैच

पहले टी20 में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी. संजू सैमसन (01) और ईशान किशन (00) सस्ते में आउट हो गए थे. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला. अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई की. अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंद में 59 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद में 68 रन बनाए. अंत में शिवम दुबे 21 गेंद में 42 रनों पर नाबाद रहे. भारत की पारी खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई. इसके बाद मैच शुरू नहीं हो सका. लंबे इंतजार के बाद मैच रद्द घोषित कर दिया गया.

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