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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBAN VS AUS: W, W, W मुस्तफिजुर के आगे टेके घुटने, जानिए किन तीन बल्लेबाजों ने कराई ऑस्ट्रेलिया की किरकिरी

BAN VS AUS: W, W, W मुस्तफिजुर के आगे टेके घुटने, जानिए किन तीन बल्लेबाजों ने कराई ऑस्ट्रेलिया की किरकिरी

मुस्तफिजुर रहमान की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर 0 रन पर ढेर हो गया. वनडे इतिहास में पहली बार टीम के पहले तीन विकेट बिना खाता खोले गिरे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 12 Jun 2026 11:23 AM (IST)
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क्रिकेट में कभी-कभी कुछ ऐसे पल देखने को मिल जाते हैं जो सीधे रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बन जाते हैं. ढाका में खेले गए दूसरे वनडे में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मैच की शुरुआत ने सभी को हैरान कर दिया.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. फैसला उस समय सामान्य लग रहा था, लेकिन शुरुआती कुछ मिनटों में ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई. बांग्लादेशी गेंदबाजों ने ऐसी सटीक शुरुआत की कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर संभल ही नहीं सका.

पारी के शुरुआती दो ओवरों के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट गिर गए. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि तब तक स्कोरबोर्ड पर एक भी रन नहीं जुड़ा था. मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कॉनोली और मैट रेनशॉ तीनों बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इससे ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 0 रन पर 3 विकेट हो गया.

इस शानदार शुरुआत के नायक मुस्तफिजुर रहमान रहे. उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया. शुरुआती तीन विकेटों में से दो उनके खाते में गए. वहीं एक सफलता तस्कीन अहमद को मिली. दोनों गेंदबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

बांग्लादेश पहले वनडे में भी शानदार प्रदर्शन कर चुका था. उस मुकाबले में तेज गेंदबाज नाहिद राणा की घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम ने यादगार जीत दर्ज की थी. दूसरे वनडे में भी बांग्लादेशी गेंदबाजों ने वही आक्रामक रवैया दिखाया और शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया.

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यह घटना सिर्फ मैच के लिहाज से ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड के नजरिए से भी बेहद खास रही. पुरुष वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह सिर्फ चौथा मौका है जब किसी टीम के पहले तीन विकेट बिना कोई रन बने गिर गए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए यह और भी बड़ा झटका रहा क्योंकि उसके वनडे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है.

ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम का इस तरह शुरुआत में लड़खड़ा जाना क्रिकेट जगत के लिए हैरानी भरा रहा. वहीं बांग्लादेश के लिए यह प्रदर्शन उनके बढ़ते आत्मविश्वास और शानदार गेंदबाजी का सबूत बना.

मैच का नतीजा चाहे जो भी रहे, लेकिन ढाका में शुरुआती दो ओवरों के भीतर जो हुआ उसने इस मुकाबले को यादगार बना दिया. क्रिकेट इतिहास में कुछ रिकॉर्ड सालों तक याद रखे जाते हैं और यह घटना भी उन्हीं में से एक बन गई है.

कभी-कभी मैच का सबसे बड़ा मोड़ आखिरी ओवर में नहीं, शुरूआती ओवरों में ही आ जाता है. ढाका में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां स्कोरबोर्ड पर रन आने से पहले इतिहास बन चुका था.

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Published at : 12 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Dhaka Australia Vs Bangladesh ODIs Mustafizur Rehman
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