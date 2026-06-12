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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHardik Pandya Latest Injury News: हार्दिक पंड्या को फिर लगी चोट, फिटनेस टेस्ट के दौरान बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

Hardik Pandya Latest Injury News: हार्दिक पंड्या को फिर लगी चोट, फिटनेस टेस्ट के दौरान बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की फिटनेस ने एक बार फिर टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है. लंबे समय से चोट से जूझ रहे हार्दिक वापसी के बेहद करीब थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 12 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की फिटनेस ने एक बार फिर टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है. लंबे समय से चोट से जूझ रहे हार्दिक वापसी के बेहद करीब थे. लेकिन मैदान पर लौटने से पहले ही उन्हें एक और झटका लग गया.

बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हार्दिक अपना फिटनेस टेस्ट दे रहे थे. इसी दौरान उनसे मैच जैसी परिस्थितियों में गेंदबाजी कराई गई. रिपोर्ट के मुताबिक, वनडे क्रिकेट के लिहाज से खुद को फिट साबित करने के लिए उन्होंने अपने कोटे के पूरे 10 ओवर फेंके. यहीं से परेशानी शुरू हो गई.

10 ओवर की गेंदबाजी के बाद हार्दिक के दाहिने पैर में दर्द महसूस हुआ. इसके बाद उनका स्कैन कराया गया. जांच में उनकी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव यानी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन की पुष्टि हुई. इस चोट ने उनकी वापसी की उम्मीदों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है.

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नई चोट का सबसे बड़ा असर भारत-अफगानिस्तान वनडे सीरीज पर पड़ा है. हार्दिक अब इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. टीम इंडिया को धर्मशाला में होने वाले पहले मुकाबले समेत पूरी सीरीज उनके बिना खेलनी होगी.

मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की चोट से उबरने में कम से कम तीन सप्ताह का समय लग सकता है. ऐसे में हार्दिक अगले 20 से 22 दिन क्रिकेट गतिविधियों से दूर रहेंगे. वह बेंगलुरु में बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रिहैब करेंगे.

हार्दिक की फिटनेस को लेकर चयनकर्ता पहले से सतर्क हैं. यही वजह है कि उन्हें आगामी टी20 सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर साफ कर चुके हैं कि फिलहाल हार्दिक के वर्कलोड को संभालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

बीसीसीआई की नजर अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि हार्दिक पूरी तरह फिट रहें और लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए उपलब्ध रहें. हालांकि बार-बार चोटिल होने की समस्या ने इस योजना को मुश्किल बना दिया है.

हार्दिक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया के पास उनका सीधा विकल्प मौजूद नहीं है. शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी जरूर विकल्प माने जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी हार्दिक जैसी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और अनुभव का संतुलन नहीं दे पाता.

बेंगलुरु में हुए इस ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या हार्दिक पंड्या का शरीर अब लगातार 10 ओवर गेंदबाजी का दबाव झेल सकता है? यही सवाल फिलहाल बीसीसीआई और भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है.

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Published at : 12 Jun 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar BCCI IND VS AFG HARDIK PANDYA ODI SERIES 2026
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