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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड ने भारत से वनडे सीरीज के लिए किया टीम का एलान, इन 16 खिलाड़ियों को मिली जगह

इंग्लैंड ने भारत से वनडे सीरीज के लिए किया टीम का एलान, इन 16 खिलाड़ियों को मिली जगह

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इंग्लैंड ने इस सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. हैरी ब्रूक को टीम की कमान सौंपी गई है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 03 Jul 2026 06:44 PM (IST)
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इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक को वनडे सीरीज में भी टीम की कमान सौंपी है. अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को वनडे टीम में शामिल किया गया है. वहीं फिल साल्ट वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं. इंग्लैंड ने वनडे सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन किया है. 

भारत और इंग्लैंड के बीच 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे मैच 14 जुलाई को एजबास्टेन में, 16 जुलाई को दूसरा वनडे कार्डिफ में और तीसरा व अंतिम वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा. फिलहाल दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. बीसीसीआई पहले ही वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर चुकी है.

इंग्लैंड ने वनडे टीम में फिल साल्ट को मौका नहीं दिया है. बेन डकेट, टॉम बैंटन और विल जैक्स के रूप में तीन ओपनर बल्लेबाज हैं. इसके अलावा एक नए चेहरे को भी इंग्लिश टीम में जगह मिली है. युवा फिनिशर बल्लेबाज जेम्स कोल्स को पहली बार इंग्लैंड की वनडे टीम में जगह मिली है. भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, गस एटिकंसन, साकिब महमूद और सैम कर्रन के रूप में पांच तेज गेंदबाज हैं. वहीं रेहान अहमद और आदिल राशिद के रूप में दो स्पिनर हैं.

भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम- हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, जो रूट, टॉम बैंटन, गस एटिकंसन, जैकेब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, रेहान अहमद, आदिल राशिद और जोश टंग

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Published at : 03 Jul 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
India Vs England Jofra Archer India Vs England ODI Series Harry Brook IND VS ENG
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