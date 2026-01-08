आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. टीम के युवा और भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा चोट की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं. उनकी चोट इतनी गंभीर मानी जा रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में उनका खेलना संदिग्ध हो गया है. इतना ही नहीं, अगर रिकवरी समय पर नहीं हुई तो विश्व कप में उनकी मौजूदगी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं.

अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचाए गए तिलक

तिलक वर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए राजकोट में मौजूद थे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार सुबह नाश्ते के बाद उन्हें पेट में तेज दर्द महसूस हुआ. शुरुआत में इसे सामान्य परेशानी माना गया, लेकिन दर्द बढ़ने पर उन्होंने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डॉक्टरों से संपर्क किया. डॉक्टरों की सलाह पर तिलक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके कई जरूरी स्कैन किए गए. मेडिकल जांच के बाद सामने आया कि तिलक को पेट से जुड़ी गंभीर चोट (एब्डोमिनल इंजरी) है. इसके बाद सभी रिपोर्ट्स बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई मेडिकल टीम को भेजी गईं.

सर्जरी की सलाह, लंबा हो सकता है आराम

डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार तिलक वर्मा को सर्जरी कराने की जरुरत पड़ सकती है. अगर सर्जरी होती है, तो उन्हें पूरी तरह फिट होने में करीब तीन से चार हफ्ते लगेंगे. ऐसे में 21 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उनका शुरुआती मुकाबलों में खेलना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है. टीम मैनेजमेंट इस खबर से काफी परेशान है, क्योंकि तिलक हाल के समय में टी20 टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं.

टी20 विश्व कप से पहले बढ़ी चिंता

टीम इंडिया की सबसे बड़ी चिंता अब टी20 विश्व कप को लेकर है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होनी है. हालांकि राहत की बात यह है कि भारत का पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ है, जिसे अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है. अगर तिलक पहले मैच से फिट नहीं भी हो पाते हैं, तो टीम को बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा. हालांकि अगर उनकी रिकवरी में देरी होती है, तो यह भारत की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है.

रिप्लेसमेंट पर नजर

तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट विकल्पों पर विचार कर रहा है. माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर शुभमन गिल जैसे सीनियर खिलाड़ी को टी20 टीम में शामिल किया जा सकता है. हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है.