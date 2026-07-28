#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCommonwealth Games Highlights: कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने जीते 6 मेडल, शर्मिला ने रचा इतिहास

Commonwealth Games Highlights: कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने जीते 6 मेडल, शर्मिला ने रचा इतिहास

Commonwealth Games Highlights: कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ग्लासगो शहर में चल रहा है. सोमवार को पांचवें दिन शर्मिला धनखड़ ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता. सोमवार को भारत ने कुल 6 मेडल जीते.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Jul 2026 07:34 AM (IST)
Preferred Sources

कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण (Commonwealth Games 2026) का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में चल रहा है. सोमवार को पांचवें दिन शर्मिला धनखड़ ने भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड जिताया. सर्वेश कुशारे ने हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, वह गोल्ड से चूक गए। वेटलिफ्टिंग में वल्लूरी अजय ने रजत सिल्वर मेडल जीता. जानिए पांचवें दिन भारत के लिए किस खिलाड़ी ने किस खेल में मेडल जीता. मेडल टैली में भारत अब कहां पर है.

शर्मिला ने जीता गोल्ड

पांचवें दिन पैरा एथलेटिक्स से बड़ी खुशखबरी आई, शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की F37 शॉट पुट (गोला फेंक) स्पर्धा में 9.81 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता. ये इस प्रतियोगिता में भारत का दूसरा गोल्ड है, इससे पहले रविवार को वेटलिफ्टिंग में मीरा बाई चानू ने स्वर्ण जीता था.

सिर्फ 1 kg से छूटा अजय बाबू का गोल्ड

युवा वेटलिफ्टर वल्लुरी अजय बाबू ने 79 kg वर्ग में गोल्ड के लिए कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में वह 1 kg के अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गए और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. अजय बाबू ने 149 kg स्नैच में और 181 kg क्लीन एंड जर्क में उठाया. उनका कुल भार 330 kg रहा. मलेशिया के एरी हिदायत मुहम्मद ने अपने आखिरी प्रयास में 184 kg भार उठाया, जिससे उनका कुल भार 331 kg हो गया और उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया.

यह भी पढ़ें- 11 में 6 ओवर मेडन, 5 विकेट... वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने लूटी महफिल; पाकिस्तान चित

वेटलिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव ने तीसरे प्रयास (स्नैच श्रेणी) में 88 kg और 111 kg क्लीन एंड जर्क श्रेणी में उठाया. वह दूसरे स्थान पर रहीं और रजत पदक अपने नाम किया। सर्वेश अनिल कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक जीता. बिंदियारानी देवी (58 kg वेटलिफ्टिंग) और शिल्पा (F57 शॉट पुट) ने कांस्य पदक जीते.

5वें दिन भारत द्वारा जीते गए मेडल

  • स्वर्ण- शर्मिला धनखड़ - महिलाओं की F37 शॉट पुट (गोला फेंक)
  • रजत - ज्ञानसेश्वरी यादव- महिलाओं की वेटलिफ्टिंग (53 kg वर्ग)
  • रजत - वल्लुरी अजय बाबू - पुरुष वेटलिफ्टिंग (79 kg वर्ग)
  • रजत - सर्वेश अनिल कुशरे - पुरुषों की हाई जंप
  • कांस्य - बिंदियारानी देवी - महिलाओं की वेटलिफ्टिंग - (58kg वर्ग)
  • कांस्य - शिल्पा शीला - महिलाओं की F57 शॉट पुट

यह भी पढ़ें- श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

मेडल टैली में कहां है भारत?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अभी तक 2 गोल्ड, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 10 पदकों के साथ भारत मैडल टैली में आठवें स्थान पर है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 26 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुल पदकों की संख्या 59 हो गई है।

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Sports News Commonwealth Games Commonwealth Games 2026 Commonwealth Games India Sharmila Dhankar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Commonwealth Games Highlights: कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने जीते 6 मेडल, शर्मिला ने रचा इतिहास
कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने जीते 6 मेडल, शर्मिला ने रचा इतिहास
स्पोर्ट्स
10, 16, 3, 1, 8 और 2, कब लौटेगा अभिषेक शर्मा का फॉर्म
10, 16, 3, 1, 8 और 2, कब लौटेगा अभिषेक शर्मा का फॉर्म
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
स्पोर्ट्स
CWG 2026: पैरा एथलीट शर्मिला ने जीता गोल्ड, भारत को सोमवार को मिले इतने मेडल
पैरा एथलीट शर्मिला ने जीता गोल्ड, भारत को सोमवार को मिले इतने मेडल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK ने AK-47 से बरसाईं गोलियां, 11 की मौत
PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK ने AK-47 से बरसाईं गोलियां, 11 की मौत
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
क्रिकेट
श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
बॉलीवुड
Huma Qureshi Birthday: आमिर-शाहरुख के साथ एड में किया था काम, फिर इस डायरेक्टर ने बदली हुमा कुरैशी की जिंदगी
आमिर-शाहरुख के साथ किया था काम, फिर इस डायरेक्टर ने बदली हुमा कुरैशी की जिंदगी
झारखंड
झारखंड पेपर लीक केस में JPSC अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले- 'स्वेच्छा से...'
झारखंड पेपर लीक केस में JPSC अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले- 'स्वेच्छा से...'
इंडिया
Xप्लेन: भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
ट्रेंडिंग
5 साल बाद 600 मील दूर मिला खोया हुआ पालतू कुत्ता, मालिक से मिलते ही भावुक
5 साल बाद 600 मील दूर मिला खोया हुआ पालतू कुत्ता, मालिक से मिलते ही भावुक
टेक्नोलॉजी
ChatGPT Down, बार-बार काम करना बंद क्यों कर देती हैं ऑनलाइन सर्विसेस?
ChatGPT Down, बार-बार काम करना बंद क्यों कर देती हैं ऑनलाइन सर्विसेस?
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget