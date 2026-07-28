कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने जीते 6 मेडल, शर्मिला ने रचा इतिहास

कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण (Commonwealth Games 2026) का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में चल रहा है. सोमवार को पांचवें दिन शर्मिला धनखड़ ने भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड जिताया. सर्वेश कुशारे ने हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, वह गोल्ड से चूक गए। वेटलिफ्टिंग में वल्लूरी अजय ने रजत सिल्वर मेडल जीता. जानिए पांचवें दिन भारत के लिए किस खिलाड़ी ने किस खेल में मेडल जीता. मेडल टैली में भारत अब कहां पर है.

शर्मिला ने जीता गोल्ड

पांचवें दिन पैरा एथलेटिक्स से बड़ी खुशखबरी आई, शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की F37 शॉट पुट (गोला फेंक) स्पर्धा में 9.81 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता. ये इस प्रतियोगिता में भारत का दूसरा गोल्ड है, इससे पहले रविवार को वेटलिफ्टिंग में मीरा बाई चानू ने स्वर्ण जीता था.

सिर्फ 1 kg से छूटा अजय बाबू का गोल्ड

युवा वेटलिफ्टर वल्लुरी अजय बाबू ने 79 kg वर्ग में गोल्ड के लिए कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में वह 1 kg के अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गए और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. अजय बाबू ने 149 kg स्नैच में और 181 kg क्लीन एंड जर्क में उठाया. उनका कुल भार 330 kg रहा. मलेशिया के एरी हिदायत मुहम्मद ने अपने आखिरी प्रयास में 184 kg भार उठाया, जिससे उनका कुल भार 331 kg हो गया और उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया.

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वेटलिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव ने तीसरे प्रयास (स्नैच श्रेणी) में 88 kg और 111 kg क्लीन एंड जर्क श्रेणी में उठाया. वह दूसरे स्थान पर रहीं और रजत पदक अपने नाम किया। सर्वेश अनिल कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक जीता. बिंदियारानी देवी (58 kg वेटलिफ्टिंग) और शिल्पा (F57 शॉट पुट) ने कांस्य पदक जीते.

5वें दिन भारत द्वारा जीते गए मेडल

स्वर्ण- शर्मिला धनखड़ - महिलाओं की F37 शॉट पुट (गोला फेंक)

शर्मिला धनखड़ - महिलाओं की F37 शॉट पुट (गोला फेंक) रजत - ज्ञानसेश्वरी यादव- महिलाओं की वेटलिफ्टिंग (53 kg वर्ग)

ज्ञानसेश्वरी यादव- महिलाओं की वेटलिफ्टिंग (53 kg वर्ग) रजत - वल्लुरी अजय बाबू - पुरुष वेटलिफ्टिंग (79 kg वर्ग)

वल्लुरी अजय बाबू - पुरुष वेटलिफ्टिंग (79 kg वर्ग) रजत - सर्वेश अनिल कुशरे - पुरुषों की हाई जंप

सर्वेश अनिल कुशरे - पुरुषों की हाई जंप कांस्य - बिंदियारानी देवी - महिलाओं की वेटलिफ्टिंग - (58kg वर्ग)

बिंदियारानी देवी - महिलाओं की वेटलिफ्टिंग - (58kg वर्ग) कांस्य - शिल्पा शीला - महिलाओं की F57 शॉट पुट

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मेडल टैली में कहां है भारत?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अभी तक 2 गोल्ड, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 10 पदकों के साथ भारत मैडल टैली में आठवें स्थान पर है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 26 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुल पदकों की संख्या 59 हो गई है।