संजू सैमसन क्यों बोले- 'कोई मुझे नहीं बता सकता बल्लेबाजी कैसे करनी है’

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपने क्रिकेट करियर और सोच को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि अब वह किसी की राय के आधार पर अपना खेल नहीं बदलेंगे. 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि वह तथाकथित ‘रैट रेस’ का हिस्सा नहीं बनेंगे और सिर्फ अपने इन्स्टिंक्ट पर भरोसा करेंगे. संजू का कहना है कि अब वह अपने करियर के फैसले खुद लेंगे और अपने तरीके से क्रिकेट खेलेंगे.

आलोचनाओं के बीच लिया बड़ा फैसला

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन अर्धशतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया था. हालांकि इसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वह लय बरकरार नहीं रख सके. खराब फॉर्म के चलते उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में जगह नहीं मिली. इसके बावजूद उन्होंने आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. संजू ने कहा कि भारत में खिलाड़ियों के बीच लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा का माहौल रहता है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि वह इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे. उनके मुताबिक अब उनका लक्ष्य सिर्फ क्रिकेट का आनंद लेना और अपनी शर्तों पर खेलना है.

‘अब मेरे फैसले मैं खुद लूंगा’

संजू ने कहा कि भगवान की कृपा से वह अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं. अब 31 साल की उम्र में वह हर मैच को खुलकर जीना चाहते हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई उन्हें यह नहीं बताएगा कि उन्हें कैसे बल्लेबाजी करनी है. उनके अनुसार अब उनके करियर से जुड़े फैसले वही खुद करेंगे.

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वह अगली विश्व कप योजना का हिस्सा बनेंगे. इसलिए वह भविष्य की ज्यादा चिंता करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना चाहते हैं. उनका मानना है कि अगर टीम को उनकी जरूरत होगी और उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो मौके अपने आप मिल जाएंगे.

विराट कोहली से मिली अहम सीख

संजू सैमसन ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ हुई एक खास बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय टीम के एक कैंप के दौरान दोनों साथ में जिम में अभ्यास कर रहे थे. उसी समय उन्होंने विराट से पूछा कि लंबा अंतरराष्ट्रीय करियर बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए.

संजू के मुताबिक विराट ने उन्हें सबसे पहले अनुशासित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी. उन्होंने बताया कि सही खानपान, फिटनेस और रिकवरी पर लगातार ध्यान देना किसी भी खिलाड़ी के लंबे करियर की सबसे बड़ी कुंजी है. विराट ने अपने अनुभव साझा करते हुए यह भी बताया कि कौन-सी चीजें शरीर के लिए फायदेमंद हैं और किन आदतों से बचना चाहिए.

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अनुशासन अपनाया, लेकिन लंबे समय तक निभा नहीं सके

संजू ने बताया कि उन्होंने करीब डेढ़ साल तक विराट कोहली की सलाह को पूरी ईमानदारी से अपनाया. हालांकि बाद में वह उसी अनुशासन को लगातार बनाए नहीं रख सके. इसके बावजूद वह मानते हैं कि विराट का समर्पण, फिटनेस और खेल के प्रति जुनून हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है.

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