10, 16, 3, 1, 8 और 2, कब लौटेगा अभिषेक शर्मा का फॉर्म

भारत ने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ 3-0 से जीती. इस सीरीज़ में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सुर्खियां बटोरीं. वे पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का अवॉर्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. सूर्यवंशी ने पहले T20I में सिर्फ़ 18 गेंदों पर ज़बरदस्त 50 रन बनाकर अपनी पहचान बनाई. फिर दूसरे मैच में नौ गेंदों पर 20 रन बनाए और तीसरे व आख़िरी T20I में 49 गेंदों पर शानदार 81 रन बनाकर सीरीज़ का समापन किया.

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हालांकि, सूर्यवंशी को जो सफलता मिली, वह उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा की सफलता से बिल्कुल अलग थी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ के लिए ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ सीरीज़ बहुत खराब रही, जिसमें वे 1, 8 और 2 रन ही बना पाए. उनकी मुश्किलें ज़िम्बाब्वे दौरे से भी आगे की हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ़ UK में भारत के हालिया T20I मैचों और ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में, अभिषेक सिर्फ़ एक हाफ़-सेंचुरी ही बना पाए. भारत के लिए अपने पिछले छह T20I मैचों में उन्होंने 10, 16, 3, 1, 8 और 2 रन बनाए हैं, जो उनकी फ़ॉर्म में चिंताजनक गिरावट को दिखाता है.

सीरीज़ के बाद अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर अपनी निराशा ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा,'' जब आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते तो दुख होता है. लेकिन यह खेल हमेशा उन्हें ही इनाम देता है जो लगातार खेलते रहते हैं. खुशी है कि टीम को जीत मिली और मज़बूत होकर वापसी करेंगे."

क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सूर्यवंशी के तेज़ी से आगे बढ़ने के कारण अभिषेक पर दबाव पड़ सकता है. संजू सैमसन, जो T20 वर्ल्ड कप जीत के दौरान भारत के 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' रहे थे, अब भी प्लेइंग XI में जगह का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे ओपनिंग स्पॉट के लिए मुकाबला और भी कड़ा हो गया है. भारत का अगला T20I असाइनमेंट सितंबर में एशियन गेम्स में है और उसके बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ है, जिससे अभिषेक को अपनी कमियों को दूर करने के लिए दो महीने से ज़्यादा का समय मिल जाएगा. फ़िलहाल, आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कि वह पूरी लगन से काम करें. अपनी तैयारी पर फिर से ध्यान दें और उस फ़ॉर्म को वापस हासिल करें जिसने उन्हें भारत के सबसे रोमांचक T20 बल्लेबाज़ों में से एक बनाया था.

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