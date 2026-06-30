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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'वैभव को नहीं खिलाना बड़ी गलती थी', सैयद किरमानी ने चयनकर्ताओं से पूछ लिया ये सवाल

'वैभव को नहीं खिलाना बड़ी गलती थी', सैयद किरमानी ने चयनकर्ताओं से पूछ लिया ये सवाल

भारत के पूर्व विकेटकीपर सैयद किरमानी का मानना ​​है कि आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं करके चयनकर्ताओं ने एक मौका गंवा दिया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 30 Jun 2026 08:56 AM (IST)
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भारत के पूर्व विकेटकीपर सैयद किरमानी का मानना ​​है कि आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं करके चयनकर्ताओं ने एक मौका गंवा दिया.

उनका कहना है कि अब बुधवार से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली सफेद गेंद की श्रृंखला में उन्हें मौका दिया जाना चाहिए.

उम्मीदों के विपरीत सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सीनियर भारतीय टीम के लिए पदार्पण नहीं कराया गया. इस सीरीज में भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

अब सबकी नजरें इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज पर लगी हैं जो चेस्टर-ले-स्ट्रीट में शुरू होगी.

यह भी पढ़ें- अब कौन बनेगा इंग्लैंड का अगला टेस्ट कप्तान? रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स ने इस खिलाड़ी का लिया नाम 

भारत के पूर्व विकेटकीपर और 1983 विश्व कप विजेता सैयद किरमानी ने बेलफास्ट में 15 साल के इस खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं करने के फैसले को गलत निर्णय बताया और कहा कि टीम प्रबंधन को इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें मौका देना चाहिए.

किरमानी ने कहा, ‘‘सच कहूं तो आयरलैंड के खिलाफ उसे नहीं खिलाना एक गलती थी. आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हारने के बाद दूसरे मैच में उसे नहीं देखकर मुझे सचमुच हैरानी हुई. और हम सबने देखा कि क्या हुआ. उसे पूरे मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में बिठाए रखने के बजाय भारतीय अंतिम एकादश में शामिल करने के लिए हमें ज्यादा दृढ़ता दिखानी चाहिए’’.

किरमानी ने कहा, ‘‘वह एक बेहतरीन प्रतिभा है. वह दर्शकों का मनोरंजन करने वाला खिलाड़ी है’’.

भारत के पूर्व स्पिनर मनिंदर सिंह ने कहा कि सूर्यवंशी अंतिम एकादश में जगह पाने के हकदार हैं.

उन्होंने कहा कि इस युवा बल्लेबाज को टीम में चुना जाना चाहिए, चाहे उन्हें बल्लेबाजी क्रम में किसी भी नंबर पर भेजा जाए.

उन्होंने कहा, ‘‘आपको सूर्यवंशी के लिए जगह बनानी होगी. चाहे पारी का आगाज करने में या तीसरे या चौथे नंबर पर, आप उसे कहीं भी बल्लेबाजी कराएं. वह वैसे ही बल्लेबाजी करेगा जैसे वह जानता है. उसे (आयरलैंड के खिलाफ) टीम में होना चाहिए था. अगर आपके पास सूर्यवंशी जैसा आक्रामक बल्लेबाज है तो आपको उसे कहीं न कहीं शामिल करना ही होगा ’’.

हालांकि पूर्व चयनकर्ता और विकेटकीपर-बल्लेबाज सबा करीम ने कहा कि सीरीज में सूर्यवंशी का समय जरूर आएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय थिंक-टैंक के पास उसके पदार्पण के लिए जरूर कोई योजना होगी. मुझे नहीं लगता कि उसे (आयरलैंड के खिलाफ) नहीं खिलाना कोई गलती थी. मुझे यकीन है कि हम जल्द ही उसका पदार्पण देखेंगे’’.

यह भी पढ़ें- Ind Vs Eng: 'इंग्लैंड दौरा रोहित शर्मा के लिए...', सुनील गावस्कर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

Published at : 30 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Syed Kirmani IND Vs IRE Vaibhav Sooryavanshi
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