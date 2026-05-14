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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'ऐसी बल्लेबाजी नहीं चलेगी' SRH की शर्मनाक हार के बाद भड़के श्रीकांत; अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को लगाई फटकार

'ऐसी बल्लेबाजी नहीं चलेगी' SRH की शर्मनाक हार के बाद भड़के श्रीकांत; अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को लगाई फटकार

सनराइजर्स हैदराबाद 86 रन पर ढेर हो गई. इसके बाद कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की गैरजिम्मेदार बल्लेबाजी की कड़ी आलोचना की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 May 2026 09:12 AM (IST)
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आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद को गुजरात टाइटंस के खिलाफ बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम सिर्फ 86 रन पर सिमट गई. यह टीम का आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर भी बन गया. इस हार के बाद टीम की बल्लेबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने हैदराबाद के बल्लेबाजों की जमकर आलोचना की. खास तौर पर युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के शॉट चयन को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की.

अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया. लेकिन इसके बाद भी वह लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते रहे. जल्दबाजी में खेलते हुए वह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए. श्रीकांत ने कहा कि हर गेंद पर हमला करना समझदारी नहीं होती. मैच की परिस्थिति को समझकर बल्लेबाजी करनी चाहिए.

ट्रेविस हेड भी रहे पूरी तरह फ्लॉप

हैदराबाद के दूसरे ओपनर ट्रेविस हेड इस मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए. श्रीकांत ने उनकी बल्लेबाजी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ट्रेविस हेड इस पूरे सीजन में गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पा रहे हैं. कुछ मैचों में उन्हें किस्मत का साथ मिला, लेकिन इस बार वह पूरी तरह फ्लॉप रहे.
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रबाडा की गेंदबाजी ने तोड़ी कमर

गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से हैदराबाद के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा. उनकी गेंदों का जवाब बल्लेबाजों के पास नहीं था. हालत इतनी खराब रही कि टीम के कप्तान पैट कमिंस 19 रन बनाकर टीम के सबसे बड़े स्कोरर बने. इससे साफ दिखा कि पूरी बल्लेबाजी इकाई बुरी तरह नाकाम रही.

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अब रणनीति बदलने की जरूरत

इस हार के बाद हैदराबाद की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि टीम को सिर्फ बड़े शॉट खेलने की सोच से बाहर निकलना होगा. अगर हैदराबाद को आईपीएल 2026 में मजबूत दावेदार बनना है, तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी और समझदारी के साथ खेलना होगा.

Published at : 14 May 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Travis Head Sunrisers Hyderabad Gujarat Titans Krishnamachari Srikkanth
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