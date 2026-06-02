भारत और अफगानिस्तान की 3 मैचों की वनडे सीरीज 14 जून से शुरू हो रही है. उससे पहले रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर सवाल खड़ा हो गया है. BCCI ने हार्दिक और रोहित, दोनों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करने के लिए कहा है. दोनों को अपनी फिटनेस साबित करनी होगी, तभी वे आगामी वनडे सीरीज में खेल पाएंगे.

बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया को जॉइन करने से पहले हार्दिक पांड्या को एक सप्ताह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिताना होगा. आपको याद दिला दें कि हार्दिक का भारतीय स्क्वाड में चयन फिटनेस के आधार पर हुआ था. पूरी तरह फिट होने पर ही उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिलेगा. अगले एक सप्ताह तक हार्दिक फिटनेस ड्रिल्स और मैच सिम्यूलेशन से गुजरेंगे.

हार्दिक पांड्या को पीठ की मांसपेशियों में एंठन की समस्या है, इसी वजह से वो आईपीएल 2026 में कई मुकाबलों से बाहर बैठे थे. हार्दिक को आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कोई वनडे मैच खेलते देखा गया था.

रोहित शर्मा पर भी सवाल

केवल हार्दिक पांड्या ही नहीं, रोहित शर्मा को भी BCCI ने अल्टीमेटम देते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के लिए कहा है. रोहित को आईपीएल 2026 में कुछ मैचों से बाहर बैठना पड़ा था, क्योंकि वे हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे थे. इसलिए जब बीसीसीआई ने वनडे स्क्वाड का एलान किया, उसमें रोहित शर्मा के नाम के आगे भी 'सब्जेक्ट टू फिटनेस' लिखा गया था. इसका मतलब रोहित तभी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन जाएंगे, जब वे अपनी गेम फिटनेस साबित कर देंगे.

अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारत का वनडे स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे

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