हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित-हार्दिक नहीं खेलेंगे? अफगानिस्तान ODI सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका; BCCI ने दिया अल्टीमेटम

रोहित-हार्दिक नहीं खेलेंगे? अफगानिस्तान ODI सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका; BCCI ने दिया अल्टीमेटम

IND vs AFG ODI Series Update: भारत और अफगानिस्तान की वनडे सीरीज पर नया अपडेट आया है. रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के खेलने पर सवालिया निशान लग गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और अफगानिस्तान की 3 मैचों की वनडे सीरीज 14 जून से शुरू हो रही है. उससे पहले रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर सवाल खड़ा हो गया है. BCCI ने हार्दिक और रोहित, दोनों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करने के लिए कहा है. दोनों को अपनी फिटनेस साबित करनी होगी, तभी वे आगामी वनडे सीरीज में खेल पाएंगे.

बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया को जॉइन करने से पहले हार्दिक पांड्या को एक सप्ताह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिताना होगा. आपको याद दिला दें कि हार्दिक का भारतीय स्क्वाड में चयन फिटनेस के आधार पर हुआ था. पूरी तरह फिट होने पर ही उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिलेगा. अगले एक सप्ताह तक हार्दिक फिटनेस ड्रिल्स और मैच सिम्यूलेशन से गुजरेंगे.

हार्दिक पांड्या को पीठ की मांसपेशियों में एंठन की समस्या है, इसी वजह से वो आईपीएल 2026 में कई मुकाबलों से बाहर बैठे थे. हार्दिक को आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कोई वनडे मैच खेलते देखा गया था.

रोहित शर्मा पर भी सवाल

केवल हार्दिक पांड्या ही नहीं, रोहित शर्मा को भी BCCI ने अल्टीमेटम देते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के लिए कहा है. रोहित को आईपीएल 2026 में कुछ मैचों से बाहर बैठना पड़ा था, क्योंकि वे हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे थे. इसलिए जब बीसीसीआई ने वनडे स्क्वाड का एलान किया, उसमें रोहित शर्मा के नाम के आगे भी 'सब्जेक्ट टू फिटनेस' लिखा गया था. इसका मतलब रोहित तभी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन जाएंगे, जब वे अपनी गेम फिटनेस साबित कर देंगे.

अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारत का वनडे स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे

यह भी पढ़ें:

नाम बड़े और दर्शन छोटे, इन 5 विदेशी खिलाड़ियों ने दिया धोखा! टीमों को लगाया करोड़ों का चूना

IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Vs Afghanistan Rohit SHarma IND VS AFG HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रोहित-हार्दिक नहीं खेलेंगे? अफगानिस्तान ODI सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका; BCCI ने दिया अल्टीमेटम
रोहित-हार्दिक नहीं खेलेंगे? अफगानिस्तान ODI सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका; BCCI ने दिया अल्टीमेटम
क्रिकेट
Explained: FIFA वर्ल्ड कप का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
FIFA का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
क्रिकेट
नाम बड़े और दर्शन छोटे, इन 5 विदेशी खिलाड़ियों ने दिया धोखा! टीमों को लगाया करोड़ों का चूना
नाम बड़े और दर्शन छोटे, इन 5 विदेशी खिलाड़ियों ने दिया धोखा! टीमों को लगाया करोड़ों का चूना
क्रिकेट
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद मान गए अन्नामलाई? इस्तीफे की खबर को उनकी टीम ने किया खारिज
क्या अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद मान गए अन्नामलाई? इस्तीफे की खबर को उनकी टीम ने किया खारिज
बिहार
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
क्रिकेट
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
विश्व
ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात
ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात
स्पोर्ट्स
Explained: FIFA वर्ल्ड कप का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
FIFA का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
न्यूज़
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
जनरल नॉलेज
Snake Myths: जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget