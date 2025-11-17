Smriti Mandhana Marriage: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर और हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बनी स्मृति मंधाना अब अपनी जिंदगी का सबसे खास कदम उठाने जा रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति 23 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के साथ सात फेरे लेने वाली हैं. लंबे समय से दोनों का रिश्ता सुर्खियों में था और अब यह रिश्ता शादी के बंधन में बदलने वाला है.

स्मृति पिछले छह साल से पलाश के साथ रिलेशनशिप में थी. क्रिकेट की दुनिया में छक्के-चौके लगाने वाली स्मृति का दिल फिल्मी दुनिया के इस सितारे पर आया और अब दोनों अपनी नई पारी शुरू करने को पूरी तरह तैयार हैं. इन दोनो की शादी को लेकर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक बड़ी अपडेट दी है.

हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा अपडेट

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेटनेक्स्ट से बातचीत में बताया कि वो टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड स्मृति की शादी में शामिल होने की उम्मीद करती है. उन्होंने कहा, “हम सब एक-दूसरे के साथ को बहुत मिस करते हैं. जैसे ही कोई टूर्नामेंट खत्म होता है, हम सोचते हैं कि अगली बार कब मिलेंगे. स्मृति की शादी हमारे लिए एक शानदार मौका होगी जहां पूरी टीम फिर से साथ दिखेगी.”

हरमनप्रीत के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि समारोह में भारतीय महिला टीम का पूरा “पावर पैक्ड यूनियन” देखने को मिल सकता है.

टीम की पहली शादीशुदा खिलाड़ी बनेगी स्मृति

दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा भारतीय महिला टीम में अभी किसा भी खिलाड़ी की शादी नही हुई है. ऐसे में स्मृति मंधाना टीम में शादी करने वाली पहली प्लेयर बनने जा रही हैं. यह बात भी उनके लिए खास है कि वह वर्ल्ड कप जीतकर, यानी वर्ल्ड चैंपियन बनकर दुल्हन बनने जा रही हैं.

स्मृति ने हाल ही में भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. वह टूर्नामेंट की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रही. बतौर ओपनर उन्होंने कई बार टीम को एक मजबूत शुरूआत दी, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही.