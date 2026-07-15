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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFrance vs Spain Highlights: फ्रांस वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, स्पेन 16 साल बाद फाइनल में पहुंचा; नहीं चला एम्बापे का जादू

France vs Spain Highlights: फ्रांस वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, स्पेन 16 साल बाद फाइनल में पहुंचा; नहीं चला एम्बापे का जादू

Spain vs France Semi Final FIFA World Cup 2026: स्पेन ने सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. स्पेन 16 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 02:58 AM (IST)
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स्पेन ने सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. स्पेन 16 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. फ्रांस को वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन स्पेन पर अंडरडॉग का टैग लगा था.  मुकाबले के दोनों गोल स्पेन की तरफ से हुआ, जबकि फ्रांस के सुपरस्टार किलियन एम्बापे एक भी गोल नहीं कर पाए.

सेमीफाइनल मुकाबले का पहला गोल 22वें मिनट में पेनल्टी से आया, जब मिकेल ओयारजबाल ने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर स्पेन को 1-0 से बढ़त दिलाई. दूसरा गोल 58वें मिनट में आया जब पेड्रो पोरो ने स्पेन की बढ़त को 2-0 कर दिया, जो अंत तक कायम रही. अब फाइनल में स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा.

पहले हाफ में स्पेन को पेनल्टी तब मिली जब फ्रांस के खिलाड़ी ने लमीन यमाल को 'डी' एरिया के अंदर हिट किया. इस पेनल्टी को मिकेल ओयारजबाल ने खाली नहीं जाने दिया. यह शायद फ्रांस का दिन नहीं था क्योंकि 30वें मिनट में विलियम सलीबा को कमर की चोट के चलते बाहर जाना पड़ा और उन्हें डिफेंडर लैकरॉक्स ने रिप्लेस किया.

फ्रांस नहीं लगा पाया हैट्रिक

किलियन एम्बापे की टीम फ्रांस लगातार तीसरे फाइनल की ओर आगे बढ़ रही थी. अब तक पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में स्पेन के आगे उसे घुटने टेकने पड़े. फ्रांस 2018 में क्रोएशिया को हराकर चैंपियन बनी थी. उसके बाद फ्रांस 2022 के फाइनल में भी पहुंचा, लेकिन इस बार अर्जेंटीना ने उसे पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर ट्रॉफी जीती थी. मगर इस बार किलियन एम्बापे का जादू नहीं चल सका.

दूसरी ओर स्पेन आखिरी बार 2010 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था. 2014 में स्पेन ग्रुप स्टेज में बाहर हो गया था, वहीं 2018 में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में उसे रूस ने हराया था. वहीं 2022 विश्व कप में स्पेन एक बार फिर राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ पाया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Jul 2026 02:40 AM (IST)
Tags :
France Spain FIFA World Cup 2026 Spain Vs France
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