शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर पर साधा निशाना, रोहित-विराट को लेकर ये क्या बोल गए

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सशाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर पर साधा निशाना, रोहित-विराट को लेकर ये क्या बोल गए

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन किया है. अफरीदी ने कहा कि दोनों दिग्गज भारतीय टीम की असली रीढ़ हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते रहना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Dec 2025 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट को लेकर बड़ा बयान दिया है. इस बार उन्होंने टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है और साथ ही विराट कोहली व रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन किया है. अफरीदी ने कहा कि भारतीय टीम की रीढ़ यही दोनों खिलाड़ी हैं और 2027 ODI वर्ल्ड कप तक टीम को इनकी जरूरत बनी रहेगी.

कोहली-रोहित भारतीय टीम की रीढ़: अफ्रीदी

अफ्रीदी ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा न सिर्फ भारत के, बल्कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद ODI बल्लेबाजों में से एक हैं. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में दोनों खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने साफ कहा कि ये दोनों 2027 ODI वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की “रीढ़” बने रहेंगे. उन्होंने कहा, "यह सच है कि विराट और रोहित भारतीय बैटिंग लाइन-अप की बैकबोन हैं. उनके हालिया प्रदर्शन को देखकर साफ है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक आसानी से खेल सकते हैं."

कमजोर टीमों के खिलाफ मिल सकता है आराम

अफ्रीदी ने यह भी कहा कि भारत को बड़े टूर्नामेंट और अहम सीरीज में कोहली और रोहित को जरूर खिलाना चाहिए. हालांकि अगर टीम किसी कमजोर विपक्ष के खिलाफ खेल रही हो, तो नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए इन दोनों को आराम दिया जा सकता है.

गंभीर की सोच पर सीधा हमला

अफ्रीदी के बयान का सबसे चर्चित हिस्सा वह रहा जिसमें उन्होंने भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया. अफरीदी और गंभीर के बीच मैदान पर भी कई बार विवाद हो चुका है. उन्होंने कहा, “गौतम ने कोच के तौर पर जिस तरह शुरुआत की, उससे लगा कि उन्हें लगता है कि हमेशा वही सही हैं. कुछ समय बाद साबित हो गया कि आप हर बार सही नहीं हो सकते हैं.”

यह बयान ऐसे समय पर आया है जब गंभीर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप अभी दूर है और टीम युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देकर नई दिशा देना चाहती है.

रोहित के रिकॉर्ड टूटने पर अफ्रीदी खुश

अफ्रीदी ने रोहित शर्मा के उस रिकॉर्ड पर भी बात की जिसमें भारतीय कप्तान ने उनके ODI में सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने कहा, "रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं. मुझे खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड जिस खिलाड़ी ने तोड़ा, वह रोहित जैसा क्लासी बल्लेबाज है." रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर ODI में अपना 355वां छक्का लगाकर अफ्रीदी (351) को पीछे छोड़ा था.

रोहित के खेल की तारीफ

अफ्रीदी ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि IPL 2008 में जब वह डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले, तब ही उन्हें एहसास हो गया था कि रोहित एक दिन भारत का बड़ा नाम बनेंगे. "उनकी बल्लेबाजी में वह क्लास था जो किसी भी दिन मैच जिताने की ताकत रखता है," उन्होंने कहा. 

Published at : 09 Dec 2025 08:55 AM (IST)
VIRAT KOHLI Rohit SHarma SHAHID AFRIDI GAUTAM GAMBHIR
पर्सनल कार्नर

