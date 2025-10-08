सपना चौधरी ने शुभमन गिल और रोहित शर्मा पर दे दिया बहुत बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

भारतीय क्रिकेट टीम के दो स्टार खिलाड़ी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं. एक तरफ टीम इंडिया की वनडे कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है, वहीं दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा लगभग सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के नाम लगातार चर्चा में हैं, और अब दोनों को लेकर हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी ने एक बयान दिया है जो वायरल हो गया है.

सपना चौधरी का रोहित और गिल को लेकर बयान

दरअसल सपना चौधरी हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंची, जहां उनसे एक मजेदार सवाल पूछा गया, “अगर आपको किसी भारतीय क्रिकेटर के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगी?” सपना ने पहले बिना झिझके शुभमन गिल का नाम लिया, लेकिन जैसे ही शुभांकर ने मजाक में कहा, “गिल तो आपके लिए बहुत छोटा है”, सपना तुरंत मुस्कुराईं और बोली, “ठीक है, तो फिर रोहित शर्मा ही सही, वो छोटा बच्चा नहीं है.”

शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे रोहित और विराट

इस बीच, क्रिकेट के मैदान पर भी गिल और रोहित की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है. यह तीन मैचों की सीरीज का शेड्यूल इस प्रकार है.

पहला वनडे - 19 अक्टूबर, पर्थ (सुबह 9 बजे से)

दूसरा वनडे - 23 अक्टूबर, एडिलेड ओवल (सुबह 9 बजे से)

तीसरा वनडे - 25 अक्टूबर, सिडनी (सुबह 9 बजे से)

इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे. गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार नेतृत्व किया था और सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराया था.

भारत में कहां देखें मैच का लाइव प्रसारण

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के ये मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किए जाएंगे, जबकि जियोसिनेमा और हॉटस्टार पर दर्शक लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकेंगे.