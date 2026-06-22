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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स6,6,6,6,6,W… रॉवमैन पॉवेल 6 छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके, शनाका के ओवर में मचाया तूफान

6,6,6,6,6,W… रॉवमैन पॉवेल 6 छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके, शनाका के ओवर में मचाया तूफान

मेजर लीग क्रिकेट में रॉवमैन पॉवेल ने दसुन शनाका के एक ओवर की पहली पांच गेंदों पर लगातार पांच छक्के जड़ दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर आउट होकर एक ओवर में छह छक्के लगाने का दुर्लभ रिकॉर्ड बनाने से चूक गए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 02:19 PM (IST)
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मेजर लीग क्रिकेट में वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज रॉवमैन पॉवेल एक ओवर में 6 छक्के लगाने का बड़ा कारनामा करते-करते रह गए. उन्होंने लगातार पांच गेंदों पर पांच छक्के जड़ दिए थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए. अगर वह अंतिम गेंद पर भी छक्का लगा देते तो प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो जाते. एमएलसी का छठा लीग मुकाबला डलास में सिएटल ऑर्कस और लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स के बीच हुआ था. पहले बल्लेबाजी करते हुए लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स को अच्छी शुरुआत मिली. इसके बाद पांचवें नंबर पर उतरे रॉवमैन पॉवेल ने 17वें ओवर में तूफानी बल्लेबाजी कर मैच का रंग बदल दिया. उन्होंने श्रीलंका के ऑलराउंडर दसुन शनाका के एक ओवर में लगातार पांच छक्के जड़ दिए.

16 ओवर के बाद नाइट राइडर्स का स्कोर 138 रन था. टीम 170 रन तक पहुंचती दिख रही थी, लेकिन पॉवेल ने शनाका पर हमला बोल दिया. ओवर की पहली पांचों गेंदों को उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाया. हालांकि छठी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच आउट हो गए और एक ओवर में 6 छक्कों का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. रॉवमैन पॉवेल ने इस मुकाबले में सिर्फ 11 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए. उनकी पारी में 1 चौका और 5 छक्के शामिल रहे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 336.36 का रहा.

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इस खास लिस्ट में हुए शामिल

लगातार पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाने वाले रॉवमैन पॉवेल टी20 क्रिकेट के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले डेविड वॉर्नर, गुस्ताव मैकिओन और आकिब इकबाल यह कारनामा कर चुके हैं. वहीं टी20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह, कीरोन पोलार्ड और नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम दर्ज है. दीपेंद्र यह उपलब्धि दो बार हासिल कर चुके हैं.

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Published at : 22 Jun 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Dasun Shanaka Los Angeles Knight Riders T20 CRICKET Rowman Powell
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